Chính phủ yêu cầu chuẩn bị lễ diễu binh, duyệt binh dịp Quốc khánh 2/9

Nội dung trên được nêu tại Nghị quyết 124 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, đã được Chính phủ ban hành.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ,...

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, phát triển khoa học công nghệ quân sự, sản xuất vũ khí trang bị công nghệ cao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Các lực lượng của Bộ Quốc phòng tập luyện chuẩn bị cho lễ 30/4 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; cao điểm tổng rà soát người nghiện,... thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới, cách thức xử lý với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng; kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,...

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao quyết tâm hoàn thành cơ bản chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025 với tinh thần "ai có gì giúp nấy", "ai có công giúp công, ai có của giúp của", "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít".

Vào ngày 12/5, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về đề án tổ chức lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Quân huấn - Nhà trường dự thảo chỉ thị tổ chức và huấn luyện lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trên cơ sở giữ nguyên các lực lượng, các khối đã tham gia tại TPHCM; xây dựng các khối A80 gồm 11 khối đứng, 27 khối đi.