Người vợ lên tiếng vụ "tranh chấp thi thể" hy hữu tại Việt Nam

Ngày 26/10, một ngày sau khi thi hài ông N.B.T. được khai quật, bà Trần Thị Ngọc S. (vợ của ông T.), vẫn chưa hết xót xa khi sự việc đau lòng xảy ra với gia đình.

Theo bà S., vợ chồng bà cưới nhau từ năm 2008 và có 2 người con. Trước ngày chồng mất, tình cảm gia đình vẫn rất êm ấm, hòa thuận.

Đặc biệt, trong 15 năm chung sống, bà đã cùng chồng và các con về quê rất nhiều lần. Lần nào về cũng được họ hàng bên nội yêu thương, đón nhận.

Giữa tháng 7 vừa qua, chồng đột ngột qua đời do bệnh lý. Bà S. và họ hàng bên nội tổ chức an táng cho người mất ngay tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Tuy nhiên, sau khi làm lễ cúng 49 ngày cho chồng, bà S. bất ngờ nhận được tin Công an tỉnh Đắk Nông đang giải quyết tin báo, nghi ngờ chồng bà bị sát hại. Người làm đơn là bà N.T.T.N. (em của ông T., được mẹ của ông T. ủy quyền).

"Chồng mất đột ngột nên sau khi tổ chức an táng xong, tôi đưa 2 con về quê thăm nhà nội. Ngày về lại tỉnh Đắk Nông, tôi ngỡ ngàng khi nhận được thông tin có người nghi ngờ tôi và anh T. không phải vợ chồng, 2 đứa con tôi không phải con của anh T.", theo lời bà S.

Người phụ nữ chia sẻ chồng mới mất nên rất đau lòng khi phải khai quật thi hài người quá cố. Tuy nhiên, với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, gia đình chấp hành quyết định của cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, đơn vị này nhận được đơn của gia đình bà N.T.T.N. (em của ông T.). Trong đơn, bà N. đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông làm rõ nguyên nhân cái chết ông T.

"Trong đơn, người nhà của ông T. cũng cho rằng, ông T. còn mẹ già nên mong muốn khai quật tử thi để hỏa thiêu, sau đó đưa về quê để chôn cất theo phong tục địa phương", Công an tỉnh Đắk Nông nhắc lại nội dung đơn mà gia đình nhà nội ông T. gửi công an.

Chứng minh cho lời nói của mình, bà S. chia sẻ lại rất nhiều tấm ảnh cưới được chụp năm 2008. Trong số này, ngoài hình ảnh vợ chồng bà S. làm lễ trước bàn thờ gia tiên còn có hình ảnh bố bà S. và bố ông T.

"Chúng tôi đã làm đám cưới, có đăng ký kết hôn nhưng không hiểu sao trong giấy đăng ký kết hôn lại không có chữ ký của 2 vợ chồng. Tuy nhiên trong giấy khai sinh của các con, chúng tôi đều khai sinh đầy đủ tên bố mẹ", bà S. nói thêm.

Nói về nguyện vọng của mình và các con, bà S. cho biết chỉ mong muốn cơ quan chức năng sớm giải quyết để chồng bà được yên nghỉ, hai con nhỏ không bị ảnh hưởng tâm lý.

Liên quan đến vấn đề này, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan chức năng thực hiện việc xác minh đơn tố giác tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi khai quật thi hài để lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng đã an táng người quá cố tại đúng vị trí ban đầu.

Vụ "tranh chấp thi thể" chưa từng có tiền lệ

Như Dân trí đã thông tin, trong lúc nghỉ trưa, bà S. phát hiện ông T. có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sau đó, bà S. đã gọi các con và hàng xóm đưa ông T. đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Nghĩ ông T. chết do bệnh lý nên gia đình không trình báo cơ quan công an. Ba tháng sau, gia đình ông T. ở tỉnh Vĩnh Phúc có đơn đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của ông T. và đưa thi hài người mất về quê an táng.

Qua khám nghiệm sơ bộ, thi hài không có dấu vết tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu tử thi đưa đi giám định.