Vụ tông xe liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế lao ngược chiều trước khi gây tai nạn

Liên quan đến vụ ô tô đâm liên hoàn ở Hà Nội, sáng 17/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh P.V.C. (ở phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết anh đang rất bàng hoàng khi đọc được thông tin vụ tai nạn, bởi trước khi xảy ra vụ việc tối 16/7, chiếc xe này đã suýt va chạm với ô tô của anh.

Anh C. kể lại, khoảng 19h40 ngày 16/7, anh đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Tố Hữu (hướng Tố Hữu đi Khuất Duy Tiến) thì bất ngờ phát hiện một chiếc ô tô màu trắng, nhãn hiệu Honda BR-V mang biển số 30K-730.xx đi từ cây xăng Trung Văn trong ngõ 25 Tố Hữu ra đường Tố Hữu và đi ngược chiều đường.

Hình ảnh chiếc ô tô con màu trắng lao từ ngõ 25 Tố Hữu ra đường Tố Hữu và đi ngược chiều, suýt va chạm với ô tô của anh C. (Ảnh cắt từ clip).

"Lúc đó, tài xế ô tô điều khiển xe phi ra rất nhanh, cắt đầu một chiếc xe ba gác và 2 chiếc ô tô con, trong đó có xe của tôi đang di chuyển đúng chiều đường. Nam tài xế còn đi ngược chiều tại làn buýt BRT.

Khi thấy ô tô này lao ra ngang đường, tôi và các lái xe khác rất lúng túng nhưng vẫn kịp dừng lại tránh", anh C. chia sẻ.

Cũng theo anh C., khi ấy, những người ngồi trên xe của anh cũng rất hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi ô tô kia vụt qua, anh C. có xuống xe và quan sát thấy ô tô đi ngược chiều khoảng 10m nữa thì suýt tông vào một tài xế xe ôm công nghệ.

"Ô tô đó đi ngược chiều được khoảng 20m nữa thì rẽ ở điểm quay đầu đối diện tòa nhà MHD Trung Văn và đi về hướng Dương Nội", anh C. kể lại.

Hình ảnh chiếc ô tô con đi ngược chiều trên đường Tố Hữu (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi đọc được thông tin về vụ tai nạn do chính chiếc ô tô đi ngược chiều mà mình gặp phải trong đêm, anh C. cho biết anh đã quá may mắn khi tránh được một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Như đã đưa tin, khoảng 20h ngày 16/7, tại khu vực trước tòa nhà CT7K trên đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Hà Nội, tài xế Lê Minh Giáp (SN 1984, ở phường Yên Nghĩa) điều khiển ô tô BKS 30K-730.xx, đi theo hướng Lê Trọng Tấn đi khu đô thị Yên Nghĩa thì xảy ra va chạm liên hoàn với 5 xe máy và 2 xe con.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Giáp cho thấy anh này vi phạm ở mức 0,861mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm gần gấp 2,2 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.

Nam tài xế sau đó bị cảnh sát tạm giữ để tiếp tục điều tra vụ việc.