Vụ tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng: Tạm đình chỉ 3 cán bộ, nhân viên

Liên quan vụ tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200km, ngày 27/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã có báo cáo ban đầu về phản ánh trên.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thiu, viên chức thuộc khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực).

Ngoài ra, ông Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc phòng hành chính quản trị - nhân viên lái xe chở người bệnh; Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng hộ tống người bệnh) cũng bị tạm đình chỉ công việc.

Ba cá nhân nêu trên bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác xác minh phản ánh của công dân về việc xe cứu thương chở người bệnh từ Bắc Ninh về Thái Nguyên rồi thu 21 triệu đồng.

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 (Ảnh: V.G.).

Bệnh viện này đang tiếp tục yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo tường trình sự việc.

Trước đó, theo phản ánh của chị A.T. (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên), ngày 15/8, bố chị là ông V.T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ đổ bệnh, rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1).

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của ông T. không có tiến triển, gia đình làm thủ tục đưa ông về quê để tiện chăm sóc và đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà.

Chị A.T. cho biết ban đầu các bác sĩ nói chi phí thuê xe chỉ vài triệu đồng, đồng thời tài xế cũng trả lời cước xe tính theo km.

Trưa 19/8, xe cấp cứu chở bố chị T. xuất phát từ Bắc Ninh đi Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200km. Khi về đến nơi, tài xế thu chi phí cả chuyến là 21 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm.

Sau khi chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, tài xế xe cấp cứu đã chủ động liên hệ với gia đình và hoàn trả lại 16 triệu đồng.

Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành.