Xác minh tố cáo tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho quãng đường 200km

Ngày 26/8, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Ninh có văn bản khẩn gửi đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, liên quan đến phản ánh của người dân về việc bị thu 21 triệu đồng tiền xe cấp cứu.

Theo phản ánh của chị A.T. (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên), ngày 15/8, bố chị là ông V.T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ đổ bệnh, rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Giang (nay là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh 1).

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của ông T. không có tiến triển, gia đình làm thủ tục đưa ông về quê để tiện chăm sóc và đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà.

Chị A.T. cho biết ban đầu các bác sĩ nói chi phí thuê xe chỉ vài triệu đồng, đồng thời tài xế cũng trả lời cước xe tính theo km.

Trưa 19/8, xe cấp cứu chở bố chị T. xuất phát từ Bắc Ninh đi Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200km.

“Khi về đến nơi, tài xế báo chi phí cả chuyến là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm. Tuy nhiên, thấy gia đình khó khăn nên được "giảm giá" còn 21 triệu đồng”, chị T. kể và cho biết chị đã phải thanh toán số tiền này.

Đến ngày 21/8, bố chị T. qua đời. Trong ngày tổ chức tang lễ, nhiều người nghe câu chuyện trên đã bức xúc, khuyên chị trình báo công an. Sau đó, chị T. đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Khi bài viết được chia sẻ, tài xế xe cấp cứu đã chủ động liên hệ với gia đình và hoàn trả lại 16 triệu đồng.

“Tài xế đến nhà trả lại 16 triệu đồng, nói là hoàn lại 15 triệu, còn 1 triệu là tiền phúng viếng bố tôi. Gia đình tôi không muốn làm căng nên đã đồng ý nhận lại số tiền đó”, chị T. nói.

Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh của công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 28/8.