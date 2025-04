Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 11 ô tô hư hỏng

Sáng 22/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, các lực lượng chức năng đã có báo cáo cụ thể về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 18h30 ngày 21/4, tại km16+600 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể gồm các phương tiện sau: Ô tô khách BKS 29B-127.xx do anh Hà Việt B. (SN 1985, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, trên xe chở 9 hành khách; ô tô BKS 29LD-502.xx do anh Trần Ngọc Q. (SN 1984, quê Ninh Bình) điều khiển; ô tô BKS 88C-053.xx do anh Lê Minh C. (SN 1987, ở Hà Nội) điều khiển;

Hai chiếc ô tô trong số 11 phương tiện bị hư hỏng sau vụ va chạm liên hoàn (Ảnh: OFFB).

Ô tô BKS 30L-919.xx do anh Nguyễn Văn N. (SN 2000, ở Hà Nội) điều khiển; ô tô BKS 30F-366.xx do anh Nguyễn Thành N. (SN 1981, quê Thanh Hóa) điều khiển, trên xe chở theo 3 người, có 2 người bị thương nhẹ);

Ô tô BKS 19A-442.xx do anh Vũ Thành C. (SN 1991, quê Phú Thọ) điều khiển; ô tô đầu kéo BKS 38H-017.xx kéo theo rơ-moóc 38R-016.xx do anh Phạm Tiến Đ. (SN 1992, quê Hà Tĩnh) điều khiển;

Ô tô BKS 30K-646.xx do anh Trần Quốc P. (SN 1987, quê Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe chở theo 1 người; ô tô khách BKS 19B-018.xx do anh Trần Văn Đ. (SN 1983, ở Hà Nội) điều khiển, trên xe chở 5 người;

Ô tô BKS 30H-056.xx do chị Đỗ Thị Ngọc A. (SN 1985, ở Hà Nội) điều khiển, trên xe chở theo 1 người; ô tô BKS 19A-548.xx do anh Đỗ Quang V. (SN 1988, quê Phú Thọ) điều khiển.

Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên ô tô con BKS 30F-366.xx bị thương nhẹ; các phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi nhận được thông tin, Đội 1 (Cục CSGT) và các đơn vị chức năng đã đến hiện trường, tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, thông tin cảnh báo trên các phương tiện truyền thông. Kết quả kiểm tra cồn, ma túy đối với 11 lái xe đều không phát hiện vi phạm.

Đến 23h45 cùng ngày, hiện trường đã được giải phóng, giao thông thông suốt.