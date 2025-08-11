Vụ tai nạn khi thi công cao tốc 2 người tử vong: Dàn cốp pha bất ngờ sập

Chiều 11/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua địa bàn xã Tuy An Bắc, thuộc tỉnh này khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, nhóm 7 công nhân thi công bậc thang lên mái cao tốc, bằng cách cho xe phun bê tông tươi bằng vòi lên các tấm cốp pha dựng thủ công.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 công nhân tử vong (Ảnh: Xuân Minh).

Khi thi công khoảng 3/4 dốc, bất ngờ hệ thống cốp pha bị sập làm một số công nhân bị té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối lượng bê tông vùi lấp.

Hậu quả, anh N.B.N. (45 tuổi, trú tại xã Tuy An Đông), anh T.T.M. (55 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) tử vong và một công nhân tên D. bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động (Ảnh: Xuân Minh).

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ban Quản lý dự án 85), cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng trong công tác khám nghiệm để làm rõ tai nạn này.

"Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện, công nhân bị thương tình trạng đã cơ bản ổn định", ông Lai nói.