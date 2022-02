Vụ tai nạn 6 người chết: 9 người trên chiếc xe 2 chỗ

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai thông tin, chiếc xe ô tô gặp tai nạn khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương có BKS 81C-111.25. Loại phương tiện là ô tô tải (có mui), năm sản xuất: 2014, niên hạn sử dụng: 2039.

Số người cho phép chở là 2 chỗ ngồi nhưng tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông trên xe tổng cộng có 9 người.

Chiếc xe tải bị biến dạng, móp méo sau khi bị lao xuống vực sâu.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2 là 54 km/h.

Theo nhận định của đại diện lãnh đạo Sở GTVT tải tỉnh Gia Lai, đây là tuyến đường có độ dốc lớn với những đoạn cua nguy hiểm. Thường những tài xế chuyên nghiệp khi qua đường này đều di chuyển với tốc độ 15-20 km/h để đảm bảo an toàn. Gần 1h sáng nay, sương mù, đường dốc, cây cối che khuất tầm nhìn đều tiềm ẩn nguy hiểm lớn đối với các phương tiện lưu thông.

Nhiều bao mì trên thùng xe bị văng ra, phủ đầy dưới đáy vực sâu.

Ghi nhận hiện trường, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc nằm trên tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei - Hà Đông. Cách địa điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng 600 m, lực lượng chức năng đã có 2 biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người tử vong.



Chiếc xe tải đang chở số lượng mì khô lớn. Khi xe lao xuống vực, đầu xe đâm vào gốc cây cổ thụ lớn rồi rơi xuống đáy vực, lập úp thùng xuống. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, móp méo. Vật dụng của nạn nhân cùng các bao tải chở mì ngổn ngang khắp nơi. Trong khu vực cabin còn vương lại nhiều vết máu của các nạn nhân.

Chiếc xe rơi xuống vực sâu thẳng đứng, đâm vào một cây lớn.

Ngay trong sáng 9/2, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Đak Đoa đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng và nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Nhiều người mắc kẹt trong cabin xe nát bét. Lực lượng chức năng rất vất vả mới đưa được thi thể ra (Ảnh: V.N).

UBND huyện Đak Đoa tổ chức đi thăm, động viên 3 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế và hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng. Đồng thời, UBND huyện cũng thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát và hỗ trợ 5 triệu đồng với từng gia đình có nạn nhân tử vong.

Hiện nay, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Như báo Dân trí đã thông tin, khoảng 1h sáng 9/2, tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông (thuộc địa phận làng Bok Rei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa), xe tải chở mì bất ngờ lao xuống vực khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương.