Ô tô chở 3 người lao xuống sông

Vào khoảng 17h chiều 13/7, trên quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Vạn An, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chiếc ô tô con lao xuống sông.

Ô tô con được trục vớt lên bờ (Ảnh: Tú Ngọc).

Thời điểm trên, xe ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát) được cho là đã va chạm với hai xe máy đang lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, xe con mất lái, lao qua lan can cầu và rơi thẳng xuống sông ven đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Vạn An cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Người dân theo dõi quá trình trục vớt chiếc xe lên bờ (Ảnh: Nguyễn Văn).

"Vụ va chạm khiến hai người đi xe máy bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ba người ngồi trên xe ô tô may mắn thoát ra ngoài an toàn. Chiếc xe sau đó đã được lực lượng chức năng cẩu lên bờ", một lãnh đạo xã Vạn An cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.