Vụ nữ Thiếu tá công an nghi say xỉn, lái ô tô gây tai nạn: Đang xử lý kỷ luật về đảng

Chiều 1/11, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với Thiếu tá T.T.L. - cán bộ Công an huyện Đắk Đoa. Nữ cán bộ này lái ô tô với biểu hiện say xỉn, gây va chạm giao thông.

Công an TP Pleiku, Gia Lai cũng đang củng cố hồ sơ, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ đối với Thiếu tá T.T.L.

Hình ảnh được người dân ghi lại, được cho là cảnh nữ thiếu tá lái ô tô gây tai nạn ở TP Pleiku (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Như Dân trí đã thông tin, trong ngày 1/11, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định cách chức Đội trưởng một đơn vị trực thuộc Công an huyện Đắk Đoa đối với thiếu tá T.T.L.

Trước đó, tối 28/10, Thiếu tá T.T.L. lái ô tô và xảy ra va chạm giao thông liên tiếp với 2 phương tiện khác tại TP Pleiku, Gia Lai.

Đáng chú ý, theo hình ảnh người dân ghi nhận và đăng trên mạng xã hội, nữ Thiếu tá có biểu hiện say xỉn trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông.