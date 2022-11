Cách chức nữ thiếu tá công an say xỉn, lái xe gây tai nạn

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tối 28/10, Thiếu tá T.T.L. (công tác tại Công an huyện Đăk Đoa, Gia Lai) lái ô tô và xảy ra va chạm giao thông liên tiếp với 2 phương tiện khác tại TP Pleiku, Gia Lai.

Đáng chú ý, theo hình ảnh người dân ghi nhận và đăng trên mạng xã hội, nữ thiếu tá có biểu hiện say xỉn trong lúc tham gia giao thông.

Nữ thiếu tá T.T.L. tại thời điểm xảy ra vụ va chạm giao thông (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Sau khi xác nhận người có biểu hiện say xỉn khi tham gia giao thông, mặc sắc phục công an quân hàm thiếu tá là cán bộ công tác tại Công an huyện Đắk Đoa, Công an tỉnh Gia Lai đã xử lý nghiêm, quyết định kỷ luật cách chức đội trưởng một đơn vị trực thuộc Công an huyện đối với nữ thiếu tá trên.