Vụ ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng: Chủ tịch xã tiết lộ lý do

Tại dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây (TP Hải Phòng), ngôi mộ tổ của dòng họ P.K. hiện nằm giữa tuyến đường chính, gây ảnh hưởng đến việc khai thác hạ tầng.

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây, cho hay trước đây chính quyền xã Thanh Hải (trước khi sáp nhập) đã nhiều lần họp bàn với dòng họ P.K. để tìm phương án di dời mộ. Tuy nhiên do còn nhiều người dân trong dòng họ không đồng thuận nên ngôi mộ vẫn được giữ nguyên hiện trạng.

Ngôi mộ nằm giữa con đường nội khu của dự án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ngoài ngôi mộ tổ án ngữ tuyến đường, trong phạm vi dự án còn 4 ngôi mộ khác chưa được giải phóng mặt bằng. Tổng cộng 5 ngôi mộ khiến một phần diện tích đất dự án chưa thể chuyển đổi, đất bị chia cắt và phải chừa lối đi riêng.

Chính quyền xã Hà Tây cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để vận động, thuyết phục dòng họ và gia đình có mộ nằm trong dự án, dự kiến hoàn thành việc di dời trong năm nay.

"Dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, chưa bán cho khách hàng nên không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân", ông Tâm nói thêm.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, UBND xã Hà Tây đã cho rào chắn khu vực ngôi mộ trên tuyến đường. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, chỉ đạo tạm dừng lưu thông tại đây, đồng thời yêu cầu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9.

Các sở, ngành chức năng được giao theo dõi, đôn đốc xã Hà Tây thực hiện đúng quy định, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công, hoàn thiện dự án.