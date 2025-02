Vụ khe co giãn cao tốc bị bung, nhiều xe gặp nạn: Ai chịu trách nhiệm?

Ngày 13/2, đại diện Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, liên quan đến vụ việc bung khe co giãn trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua cầu Sông Nhơm, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị thi công đã sửa chữa, khắc phục xong sự cố.

"Đơn vị cũng đã rà soát lại các vị trí có dấu hiệu hư hỏng khác và cho sửa chữa, khắc phục lại", vị đại diện nói.

Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43km đi qua tỉnh Thanh Hóa, gồm 4 làn xe, tốc độ 60-90km/h. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2021, đưa vào khai thác, vận hành từ 1/9/2023, hiện chưa thu phí.

Khoảnh khắc ô tô con gặp sự cố vì va vào khe co giãn bị bung trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Ảnh: Cắt từ video Quang Đề).

Theo đại diện Ban quản lý dự án 2, tuyến cao tốc này do liên danh 3 nhà thầu thi công. Trong đó, vị trí xảy ra sự cố bung khe co giãn thuộc đoạn đường do Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là nhà thầu thi công.

"Tuyến cao tốc đang bảo hành 2 năm. Trong thời gian bảo hành, trách nhiệm thuộc về nhà thầu thi công", vị đại diện nói thêm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h40 ngày 6/2, tài xế Bùi Quang Đề điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 17A-45.xxx chạy trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, theo hướng Nghệ An - Hà Nội, với tốc độ 70-80 km/h.

Khi đến cầu sông Nhơm, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, anh phát hiện khe co giãn (dạng thanh sắt hình răng bừa) trên đường bị bung ra nhưng không kịp tránh.

Thanh co giãn trên cao tốc bị bung (Ảnh: Quang Đề).

Hậu quả, ô tô của anh bị nổ 2 lốp và hỏng 2 la-zăng. Ngoài ô tô của anh Đề, 3 ô tô đi phía sau cũng gặp sự cố tương tự.

Theo lời tài xế Đề, sự cố khiến anh mất gần 20 triệu đồng chi phí sửa chữa xe. Anh cũng đã phản ánh sự cố này đến các cơ quan liên quan và mong muốn có chính sách hỗ trợ để giảm bớt chi phí sửa chữa.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban quản lý dự án 2, do tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chưa thu phí, đang trong giai đoạn bảo hành nên chưa có cơ chế hỗ trợ nếu xảy ra sự cố.

Liên quan đến vụ việc, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 vào cuộc khắc phục, sửa chữa khe co giãn.

Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh đã có công điện gửi các Cục đường bộ Việt Nam; Cục đường cao tốc Việt Nam; Cục Quản lý đầu tư xây dựng; các ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí Minh.

Đơn vị thi công đã khắc phục xong khe co giãn bị bung trên cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra và sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng công trình (nếu có) tại các dự án đường bộ cao tốc nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn trong quá trình khai thác sử dụng.

Ngoài ra, Cục đường bộ Việt Nam, Cục đường cao tốc Việt Nam cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các chủ thể thực hiện quản lý bảo trì hệ thống đường bộ cao tốc; kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng công trình bảo đảm điều kiện khai thác bình thường của hệ thống đường bộ cao tốc, tuân thủ theo quy định.