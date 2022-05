Vụ hành hung người phụ nữ ở chung cư: Chuyển hồ sơ sang công an quận

Hình ảnh ông V.Q. có hành vi xô xát với phụ nữ khi vừa rời khỏi thang máy.

Thông tin trên được lãnh đạo Công an phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận với PV Dân trí vào chiều 31/5.

Theo vị lãnh đạo, sau khi xảy ra sự việc, công an phường cũng mời người đàn ông này lên trụ sở, tại đây anh này thừa nhận hành vi của mình là sai và xin lỗi nạn nhân.

"Sự việc cũng không có gì phức tạp, song do có yếu tố liên quan đến hành hung phụ nữ và báo chí phản ánh nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý, làm rõ", vị lãnh đạo Công an phường Phương Canh nói.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Phương Canh cho biết, hiện đơn vị chưa đưa ra hình thức xử phạt hành chính nào đối với người đàn ông này. Theo vị này, cơ quan công an vẫn đang làm rõ vụ việc.

Được biết, người đàn ông có hành vi hành hung phụ nữ tên V.Q., trú tại chung cư Hateco. Cùng ngày, ông Q. cũng đã gửi lời xin lỗi trong nhóm trao đổi nội bộ của tòa chung cư Hateco.

Ông Q. cho biết, vào khoảng 18h ngày 28/5, trong lúc đi thang máy về nhà, ông đã có hành động không đúng mực với chị T.T.H. Khi bình tĩnh lại ông Q. đã nhận thức được sai sót. Sau đó, ông Q. đã lên nhà chị H. nhận sai và xin lỗi chị này.

Sáng 30/5, ông Q cũng có mặt tại Công an phường Phương Canh theo giấy triệu tập để làm việc, và tiếp tục có lời xin lỗi chị H.

Tối 30/5, ông Q. tiếp tục xin lỗi chị H. và gia đình trước sự chứng kiến của đại diện Ban quản trị, Ban quản lý chung cư Hateco và hàng xóm. Gia đình chị H. đã chấp nhận lời xin lỗi.

Trước đó, tối 28/5, chị T.H. (ở Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang đi trong thang máy chung cư Hateco lên tầng 8 thì bất ngờ bị người đàn ông đi cùng thang máy đẩy mạnh ra ngoài sảnh chung cư. Sau đó chị H. phản ứng lại và đôi bên xảy ra xô xát.