Vụ giải cứu 17 cá thể hổ: Thông tin mới về "số phận" 9 con hổ còn sống

Dân trí Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, ngày 24/9, lãnh Công an Nghệ An thông tin đã chính thức bàn giao cho Chi Cục kiểm lâm tỉnh này xử lý 9 con hổ đang sống.

Hiện 9 cá thể hổ đang sống chính thức được bàn giao cho kiểm lâm Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Hiện nay chúng tôi đã bàn giao 9 cá thể hổ đang sống cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Còn ông Phạm Đức Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết: "Kiểm lâm là cơ quan chuyên ngành nên hiện nay công an tạm giao 9 cá thể hổ đang sống cho chúng tôi theo chủ trương của UBND tỉnh và theo các điều luật. Việc tạm giao này để kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và báo cáo UBND tỉnh, chờ hướng xử lý, đúng pháp luật", ông Phạm Đức Thành cho biết.

"Sau khi Công an tỉnh bàn giao 9 cá thể hổ, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xác nhận những con hổ này rất khỏe mạnh", ông Phạm Đức Thành cho biết thêm.

Về kinh phí chi trả trong việc nhờ Khu sinh thái Mường Thanh Diễn lâm chăm sóc, nuôi dưỡng, ông Phạm Đức Thành cho biết: "Về vấn đề này chúng tôi sẽ phối hợp cùng các ban ngành và UBND tỉnh bàn bạc rồi sẽ trả lời sau".

Đối với việc xử lý 8 con hổ chết, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phải chờ kết thúc vụ án, tang vật sẽ được tòa tuyên khi vụ án đưa ra xét xử (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trước đó, trả lời Dân trí về việc kinh phí nuôi nhốt 9 con hổ đang sống tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết phải chi trả cho đơn vị này khoảng 20 triệu đồng/ngày (bao gồm tiền ăn, công chăm sóc).

Đối với việc xử lý 8 con hổ chết, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phải chờ kết thúc vụ án, tang vật sẽ do tòa tuyên khi vụ án được đưa ra xét xử.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An ập vào 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, giải cứu 17 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt dưới hầm.

Quá trình gây mê, vận chuyển, 8 trong số 17 con hổ bị chết bất thường.

Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ bắt quả tang nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà dân xảy ra tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành). Cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.

Nguyễn Duy