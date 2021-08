Vụ giải cứu 17 con hổ: Đã có đơn vị nhận nuôi 9 con còn sống

Dân trí Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, ngày 28/8, lãnh đạo Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, nếu được tỉnh Nghệ An giao đơn vị này sẽ nhận nuôi 9 con hổ còn sống.

9 con hổ được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

Đại diện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, đơn vị có thể xem xét tiếp nhận 9 con hổ đang sống là tang vật của vụ án được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vừa qua, nếu được tỉnh Nghệ An chuyển giao và phải có đầy đủ thủ tục.

"Nếu phía tỉnh Nghệ An giao thì chúng tôi sẽ nhận nuôi, còn chuyển đi thì cũng không sao", lãnh đạo Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm nói. Được biết, hiện nay Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có khoảng 200 con hổ, sư tử.

Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ được nuôi nhốt trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, hiện kinh phí phải chi trả cho đơn vị nuôi 9 con hổ còn sống khoảng 20 triệu đồng/ngày (bao gồm tiền ăn, công chăm sóc).

Đối với việc xử lý 8 con hổ chết, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phải chờ kết thúc vụ án, tang vật sẽ được tòa tuyên khi vụ án được đưa ra xét xử.

Hổ nuôi trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành vừa được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công.

Được biết, hiện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đang tự bỏ chi phí cho ăn, chăm sóc 9 con hổ nói trên, chưa được tỉnh Nghệ An thanh toán.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An ập vào 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, giải cứu 17 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt dưới hầm.

Quá trình gây mê, vận chuyển, 8 trong số 17 con hổ bị chết bất thường.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ bắt quả tang nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà dân xảy ra tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành). Cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.

Nguyễn Duy