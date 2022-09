Vụ cháy 32 người chết ở Bình Dương: Các nạn nhân được hỗ trợ ra sao?

Ngày 13/9, theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, hiện các nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) được hỗ trợ ban đầu 97 triệu đồng/người.

Mỗi nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú được hỗ trợ ban đầu 97 triệu đồng (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, mỗi nạn nhân được TP Thuận An hỗ trợ 30 triệu đồng, chủ quán karaoke An Phú hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 14 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ TP Thuận An hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ngoài ra, một doanh nghiệp cũng hỗ trợ 20 triệu đồng/người.

Liên quan đến việc hỗ trợ các nạn nhân, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại lời anh H. (người nhà của nạn nhân L., 25 tuổi, quê An Giang) phản ánh, khi nhận thi thể, gia đình phải trả 6 triệu đồng tiền thuê xe, 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể, tổng cộng là 8 triệu đồng.

Trong đoạn clip, anh H. phản ánh bị lấy 8 triệu đồng chi phí thuê xe và phí vệ sinh thi thể người thân (Ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo UBND TP Thuận An khẳng định, sau khi xảy ra sự việc, TP Thuận An đã kịp thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, TP Thuận An đã đề nghị chủ quán karaoke An Phú hỗ trợ ban đầu mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng để gia đình trả chi phí đưa thi thể về quê cũng như các dịch vụ mai táng khác.

Lãnh đạo TP Thuận An thăm nạn nhân vụ cháy quán karaoke bị thương tại Bệnh viện Đa khoa An Phú (Ảnh: Đ.T.).

"Khi đưa tiền, chủ quán karaoke không nói rõ số tiền này để hỗ trợ lo các chi phí di chuyển, chi trả cho đơn vị mai táng nên khi đơn vị mai táng yêu cầu trả tổng số tiền 8 triệu đồng đã dẫn đến gia đình nạn nhân hiểu nhầm", lãnh đạo TP Thuận An thông tin.

TP Thuận An đã liên hệ với anh H. để giải thích rõ.