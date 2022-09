Vụ cháy 32 người chết ở Bình Dương: Quán karaoke được cho thuê từ năm 2021

Ngày 12/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tình hình và kết quả hoạt động điều tra ban đầu vụ án hình sự Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra ngày 6/9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (TP Thuận An).

Quán karaoke An Phú xảy ra hỏa hoạn khiến 32 người chết (Ảnh: A.X.).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016 do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Quán karaoke được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát, nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và công năng khác...

Tháng 2/2021, ông Xuân cho Phạm Quốc Khải (SN 1989, Hậu Giang) thuê lại và giao toàn quyền quản lý quán karaoke.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận hiện trường vụ cháy tối 6/9 (Ảnh: A.X.).

Khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Hàng chục người mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán rồi lan rộng. Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng.

20h30 ngày 8/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường.

Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Theo danh sách, họ tên nạn nhân được viết tắt, có tuổi 22-40. Tất cả thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ cháy quán karaoke cũng làm 17 người bị thương (15 người đã xuất viện, 2 người đang điều trị).

Nguyên nhân vụ cháy do chập điện trên trần tầng 2 của quán karaoke An Phú (Ảnh: A.X.).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trên trần tầng 2 của quán karaoke.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu cơ quan điều tra, lực lượng kỹ thuật hình sự tiếp tục làm việc với chủ cơ sở karaoke, người quản lý, thu thập đầy đủ tài liệu, thiết bị… phục vụ công tác giám định, xác định nguyên nhân, tính chất, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.