Vụ bé 2 tuổi bị tạt phân: Đến tận trường dọa gọi giang hồ bắt trẻ

Dân trí Mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm 2 clip cho thấy bà N.T.C. đã đến lớp bé T.H.L. (2 tuổi) để dọa gọi giang hồ đến bắt cháu bé đi.

Sau clip "Hai mẹ con bị tạt phân bẩn lên khắp người" được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 21/4, trong 2 ngày 23 và 24/4, lại xuất hiện 2 clip khác về việc bà N.T.C. (56 tuổi, ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đến trường của cháu H.L. để gây áp lực đối với nhà trường, không cho cháu bé đi học.

Bà C. đến trường gây áp lực để nhà trường không cho cháu H.L đi học, đồng thời dọa gọi giang hồ đến bắt cháu.

Bà C. còn nói với cô giáo của cháu H.L. là sẽ gọi giang hồ, công an đến bắt cháu bé đi.

"Nhà thằng nhỏ ni vay mượn của cô. Nó cắm mạng con, cắm mạng cha, rồi giờ nó núp trong nhà. Giờ thằng nhỏ ni đi nhà trẻ nên cô đến cô bắt, cô kêu giang hồ đến cô bắt. Trước khi cô bắt, cô sẽ báo với cháu và báo với công an. Cô báo trước các cháu, nếu nhà trẻ này chứa chấp nó thì cái nhà trẻ này có khi ồn ào thì các cháu tự chịu." - bà C. nói trong clip.

Ở một clip khác, người quay nói "Cô là người lớn, thật kinh khủng". Tiếp lời, bà C. nói giọng to, đầy vẻ thách thức: "Tau chỉ lên đòi cái thằng đó thôi, nên từ bỏ nó đi… Chiều nay sẽ có 3 người lên đây. Mày cứ gọi công an huyện lên đây".

Thấy sự việc diễn biến phức tạp, một người đàn ông đứng ngoài can ngăn: "Việc gì thì phải lên pháp luật xử lý, chứ con nít nó biết cái gì".

Được biết các clip về hành động trên đã được Công an địa phương này thu thập để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các hành vi tạt phân, hăm dọa của bà C. đã được công an xác định, thu thập để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây cho biết: "Công an xã Sơn Thành Tây đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ vụ việc chuyển lên Công an huyện Tây Hòa để điều tra, xem xét khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu phạm tội".

Đối với cháu H.L. bị bạo hành, Sở LĐ-TB&XH đã yêu cầu Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp với địa phương để lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ trẻ bị bạo hành, đồng thời đến gia đình để tư vấn tâm lý cho cháu bé.

Bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết, ngoài thực hiện tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ, Sở đã làm việc với lãnh đạo huyện để đề nghị cơ quan chức năng xác định đúng người, đúng tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền xã, thôn khi xác định sai mức độ của vụ việc để diễn biến kéo dài, phức tạp".

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên đã cử cán bộ đến để tư vấn tâm lý cho cháu H.L.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh, ngày 21/4 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip "Hai mẹ con bị tạt phân bẩn lên khắp người" gây bất bình, phẫn nộ cho nhiều người.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc trên xảy ra vào ngày 9/4, người có hành vi tạt phân là bà N.T.C. (SN 1965), nạn nhân là chị C.T.G. (SN 1981) và cháu T.H.L. (cùng trú ở xã Sơn Thành Tây).

Được biết, căn nguyên của sự việc này là do trước đây chị G. có vay của bà C. 200 triệu đồng (có tính lãi), tuy nhiên việc làm ăn thua lỗ nên chị G. không có khả năng chi trả.

Sự việc đã được đưa ra tòa án để xử lý, cơ quan thi hành án đang giải quyết kê biên tài sản của chị G. để trả cho bà C.

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, bà C. liên tục có hành vi tạt xú uế vào nhà chị G., dọa "chôn sống" con, chặt tay chân chồng và cưỡng đoạt tài sản nhà chị G.

Riêng vụ việc cưỡng đoạt tài sản nhà chị G. đã được Công an huyện Tây Hòa điều tra và Quyết định khởi tố hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 170 BLHS.

Trung Thi