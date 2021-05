Vụ bé 2 tuổi bị tạt phân: Dọa "chôn sống", chặt chân tay người nhà con nợ

Dân trí Vì mâu thuẫn nợ nần, bà C. nhiều lần tạt xú uế vào nhà chị G. và mới đây nhất là đổ phân lên người 2 mẹ con chị. Trước đó bà C. đã từng dọa "chôn sống" và cưỡng đoạt tài sản nhà chị G.

Ngày 22/4, cung cấp thông tin cho báo chí, Đại tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang hoàn tất hồ sơ vụ mẹ con bé trai 2 tuổi bị đổ phân bẩn khắp người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh hai mẹ con bị tạt đầy chất bẩn gây bất bình, phẫn nộ trong dư luận.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cũng đã làm việc với các bên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho hai mẹ con là nạn nhân của vụ việc trên.

Gánh nợ khi mượn tiền để trồng tiêu

Sáng ngày 22/4, PV Dân trí có mặt tại nhà chị C.T.G. (SN 1981, trú xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) để tìm hiểu vụ việc liên quan đến clip "Hai mẹ con bị tạt phân bẩn lên khắp người" được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 21/4, gây phẫn nộ trong dư luận.

Trao đổi với PV, chị G. cho biết, vào khoảng năm 2014 - 2015, để đầu tư trồng cây tiêu, gia đình chị đã vay của bà C. 200 triệu đồng với lãi suất từ 1,5 đến 3 triệu đồng/100 triệu/tháng (tùy giai đoạn). Sau khi vay chị G. có trả gốc và lãi.

Chị G. và con trai 2 tuổi của mình.

Tuy nhiên, sau đó cây tiêu rớt giá từ vài trăm nghìn kg tiêu khô xuống còn vài chục nghìn đồng, cộng với bệnh "chết nhanh, chết chậm" khiến vườn tiêu gần 1ha của gia đình chị G. gần như mất trắng.

Thua lỗ, chị G. mất khả năng chi trả. Sau đó việc gây gổ, cãi cọ giữa chị G. và bà C. thường xuyên xảy ra. Sự việc đã được đưa ra Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa xử sơ thẩm rồi đến TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm. Cuối cùng số tiền "chốt sổ" vợ chồng chị G. phải trả cho bà C. là 285 triệu đồng.

Hiện Chi cục thi hành án Dân sự huyện Tây Hòa đang thụ lý giải quyết.

"Nhà tôi cũng cầm rồi, tiền thì hết, nhưng tôi còn miếng đất nông nghiệp với "mặt tiền" là khoảng 50m ngang, tôi đã đưa toàn bộ để thi hành án họ làm, nếu bán mà đủ trả thì mừng, thiếu thì để đó vợ chồng tôi làm rồi sẽ trả sau, lãi thì tính theo nhà nước chứ giờ chúng tôi cũng hết cách rồi" - chị G. cho hay.

Từng dọa "chôn sống" con, chặt tay chân chồng của con nợ

Theo lời chị G., mặc dù vụ việc đã được đưa ra tòa thụ lý, giải quyết, tuy nhiên trong thời gian này, bà C. đã nhiều lần lấy xú uế đổ vào nhà chị, đôi lúc tiện thể còn "đi vệ sinh" ngay giữa nhà.

Trụ cổng bà C. bắc thang để tạt phân vào nhà chị G.

Và mới đây nhất là vào ngày 9/4, bà C. đã dùng phân tạt vào người chị G. và cháu H.L. (2 tuổi) gây bất bình trong dư luận.

"Thấy bà đến, mẹ con đóng cửa cổng lại. Bà C. về vác thang qua, đứng trên mà tạt thẳng một xô phân nào trong. Sau đó, tôi có gọi chị trưởng thôn đến để chứng kiến vụ việc và mở cửa ra, bà G. tiếp tục dùng thêm 1 xô nữa nào là phân người, phân gà và nước bẩn tạt thẳng vào người hai mẹ con. Tủi nhục hai mẹ con chỉ biết khóc." - chị G. kể lại.

Theo chị G., sau vụ việc, cháu H.L. hoảng loạn và mặt nổi nhiều nốt đỏ, sưng tấy, quấy khóc.

Trước đó, bà C. thường xuyên hăm dọa bắt con chị G. chôn xuống đất, thuê người chặt tay chân chồng chị và cưỡng đoạt tài sản nhà chị G.

"Bà C. nhiều lần đến nhà chị G. để đòi nợ, nhưng chị G. chưa có tiền trả nên bà C. thường xuyên hăm dọa gia đình chị G., đòi bắt con chị G. chôn xuống đất và thuê người chặt tay chân chồng chị G. Đến ngày 18/4/2020 bà C. đến nhà chị G. lấy nhiều tài sản gồm: 1 xe mô tô hiệu Future, 1 tủ lạnh hiệu samsung, 1 máy giặt… Tổng tài sản bà C. chiếm đoạt tại thời điểm ngày 18/4 là 24.535.000 đồng." - thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an huyện Tây Hòa ngày 13/11/2020 nêu.

Cũng theo Công an huyện Tây Hòa, vụ việc trên đã được Công an huyện này ra Quyết định khởi tố hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 170 BLHS.

Người tạt phân nói gì? Nói về việc làm của mình, bà C. cho rằng để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay một phần do chị G. không chịu trả nợ, trong khi đó bản thân bà lại cần tiền cho 2 con ăn học. "Tôi không dám ăn, dám mặc để cho vợ chồng nó mượn tiền nhưng nó không trả lại nói lời lẽ khó nghe nên tôi làm vậy" - bà C. nói Bà C. phân trần vụ việc. Bà C. cũng thừa nhận hành vi tạt phân của mình là sai, tuy nhiên bà nói chỉ tạt 1 lần và sử dụng phân gà chứ không có phân người như lời chị G. nói. Bên cạnh đó, bà C. cũng bác bỏ việc mình cố tình tạt phân lên người cháu bé, dù trước đó trong clip "Hai mẹ con bị tạt phân bẩn lên khắp người" bà C. nói to "Cha mẹ nó làm thì nó phải gánh".

Trung Thi