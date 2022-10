Vụ án tại Công ty An Đông: "Hoạt động của ngân hàng luôn được kiểm soát"

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp Quốc hội chiều 17/10, trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh sự việc xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, vừa qua cơ quan chức năng Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty An Đông và các đơn vị liên quan. Vụ việc đã làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội "hơi xáo trộn", người dân kéo nhau đi rút tiền ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Sơn khẳng định dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thì tình hình đã lắng xuống.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Ảnh: T.T).

"Qua cuộc họp báo, mong phóng viên báo chí chuyển tải tới người dân, doanh nghiệp cứ yên tâm, hoạt động của ngân hàng luôn được kiểm soát, làm sao bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội gửi gắm.

Trước đó, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ủy ban Kinh tế cho rằng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng có nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro.

"Vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (liên quan đến việc bắt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - PV) và các tổ chức, đơn vị có liên quan cùng với những vụ việc khác liên quan đến thị trường trái phiếu đã xảy ra trong năm đang được xã hội, người dân rất quan tâm. Thị trường bất động sản có dấu hiệu tăng nóng trong những tháng đầu năm 2022, có tình trạng "đẩy giá" gây sốt ảo bất động sản. Rủi ro liên thông giữa thị trường vốn với hệ thống các tổ chức tín dụng và thị trường bất động sản gia tăng"- Ủy ban Kinh tế nhận định.

Chính phủ chưa trình giảm thuế xăng, dầu

Liên quan đến tình hình xăng dầu thời gian qua gây bức xúc dư luận, ông Nguyễn Minh Sơn cho biết khi đi tiếp xúc cử tri cũng nhận được nhiều ý kiến. Giá xăng dầu là vấn đề thuộc điều hành giá bán lẻ xăng dầu của Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Trong đó, có nguyên nhân giá xăng dầu thế giới có biến động với biên độ lớn trong khi chu kỳ điều hành giá xăng dầu chưa phù hợp với giá thế giới.

Ông Sơn cho rằng, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng lại cơ chế điều hành giá bán lẻ một cách hợp lý hơn vừa đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp, thương nhân đầu mối, xuất nhập khẩu, bán lẻ xăng dầu.

Về việc có xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng của xăng dầu hay không, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết tại thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu về các loại thuế này với xăng dầu báo cáo Quốc hội xem xét khi giá xăng dầu tăng cao.

"Đến nay, Chính phủ chưa có tờ trình báo cáo Quốc hội về nội dung này. Khi Chính phủ có tờ trình các cơ quan của Quốc hội sẽ xem xét thẩm tra, trình Quốc hội tại kỳ họp sớm nhất"- ông Sơn thông tin.