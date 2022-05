Vụ 2 anh em đuối nước dưới kênh: Làm rõ nhiều đoạn lan can bị khuyết

Ngày 10/5, ông Dương Minh Nhật, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân (quận 12, TPHCM) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 2 anh em tử vong xảy ra tại kênh Sơ Rơ nằm trên đường TX33.

Nạn nhân là bé trai B.T.N. (6 tuổi) và bé gái B.N.T.C. (4 tuổi, em của N.).

Vị trí đoạn lan can bị khuyết (khoanh tròn đỏ) dẫn đến vụ việc đau lòng (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo ông Nhật, kênh Sơ Rơ có chiều dài khoảng 2km, do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 làm chủ đầu tư và được đưa vào sử dụng gần một năm. Thông tin ban đầu, 2 nạn nhân đuối nước gần vị trí có đoạn lan can bảo vệ dài khoảng 2m bị khuyết.

Ghi nhận tại hiện trường, phía sau nhà nạn nhân có khoảng 6m bờ kè không được lắp lan can bảo vệ, không căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Cũng tại kênh này, ở phía đối diện thuộc đường TX25 có 3 vị trí bị khuyết lan can và người dân chủ động dùng lưới B40 rào lại để đảm bảo an toàn.

Đối diện vị trí 2 nạn nhân bị đuối nước có nhiều đoạn lan can bị khuyết và được người dân rào lại bằng lưới B40 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Khi phóng viên hỏi, vì sao nhiều vị trí tại kênh Sơ Rơ bị khuyết lan can nhưng không được căng dây, đặt bảng cảnh báo, ông Nhật cho biết đang kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và sẽ cung cấp thông tin sau.

"Các đơn vị liên quan đang liên hệ với chủ đầu tư để xác định lan can bị khuyết do kỹ thuật lúc xây dựng hay do trộm cắp", ông Nhật nói.

Trước đó, chiều 9/5, chị B.T.Y.N. (22 tuổi, mẹ nạn nhân) phát hiện hai con không có ở nhà nên đi tìm nhưng không gặp.

Bờ kè phía đường TX25 bị khuyết lan can gây nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ em (Ảnh: Hoàng Thuận).

Nghi ngờ 2 con bị trượt chân đuối nước dưới kênh gần nhà, người thân cùng hàng xóm lặn tìm. Sau khoảng 2 giờ lặn dưới kênh, mọi người lần lượt tìm thấy và đưa thi thể của 2 bé lên bờ.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, cha làm thợ hồ, mẹ ở nhà nội trợ, chăm sóc con. Từ tối 9/5 đến sáng 10/5, rất đông người dân đến viếng, chia sẻ, động viên trước mất mát quá lớn của gia đình.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Thạnh Xuân cùng nhiều người quyên góp cho gia đình nạn nhân hơn 90 triệu đồng, hỗ trợ tang lễ.