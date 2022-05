"Điếng người" phát hiện 2 anh em đuối nước thương tâm dưới kênh ở TPHCM

Tối 9/5, lãnh đạo UBND phường Thạnh Xuân (Quận 12, TPHCM) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại con kênh trên đường TX33 khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nạn nhân là bé trai 6 tuổi và em gái 3 tuổi.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, bà ngoại không thấy 2 bé ở nhà nên đi tìm kiếm nhưng không gặp.

Nghi ngờ cháu ngoại bị trượt chân đuối nước dưới kênh gần nhà, ông ngoại cùng 3 người hàng xóm lặn tìm.

Đến 17h cùng ngày, một người dân tìm thấy thi thể bé trai dưới kênh. Khoảng 30 phút sau, thi thể bé gái cũng được tìm thấy, đưa lên bờ. Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân tỏ ra xót xa.

Ông Nguyễn Đức Thăng (người dân gần hiện trường) cho biết, đoạn kênh gần nhà của 2 bé bị khuyết một đoạn lan can khoảng 3m. Nhiều người nghi ngờ nạn nhân bị trượt chân chỗ khuyết lan can, rơi xuống kênh dẫn đến vụ việc đau lòng.

Thừa Thiên Huế: 2 ngày 2 vụ học sinh đuối nước thương tâm

Chiều 9/5, ông Lê Hữu Trí - Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy cho biết, trên địa bàn có một nam học sinh tử vong thương tâm do đuối nước. Nạn nhân là em T.H.H. (14 tuổi, trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, học sinh Trường Tiểu học và THCS Thủy Tân).

Khoảng 14h chiều cùng ngày, em H. xin gia đình đi chơi cùng bạn. H. và nhóm bạn đến tắm ở khu vực đập tràn hồ Bàu Họ ở thôn 1A. Khi đang tắm thì H. bị đuối nước.

Các bạn ngay lập tức đã chạy lên bờ tri hô, gọi người đến cứu H. Tuy nhiên, khi có người đến thì nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, vào trưa 8/5, trên địa bàn xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) cũng xảy ra vụ một nữ học sinh đuối nước tử vong.

Nạn nhân là cháu L.T.B.C. (10 tuổi, trú tại xã Bình Tiến). Vào thời điểm trên, C. cùng với 2 bạn đi bắt ốc tại hồ nuôi cá cách nhà khoảng 500m.

Trong lúc bắt ốc, C. bị trượt chân xuống chỗ nước sâu, đuối nước. Hai người bạn đi cùng đã chạy đi báo cho mẹ C. Nhưng lúc mẹ cháu C. chạy ra đến nơi thì cháu C. đã bị chìm và tử vong thương tâm.

Chính quyền địa phương và lãnh đạo các trường nơi 2 học sinh theo học đã đến phúng viếng, chia buồn và động viên gia đình các cháu vượt qua nỗi đau.

Đại Dương