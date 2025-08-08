Vụ 189 nắp cống biến mất: Đậy tạm bằng gỗ

Sáng 8/8, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã áp dụng biện pháp tạm thời để đảm bảo an toàn sau vụ mất hàng loạt nắp cống trên tuyến đường 210 tỷ đồng.

Theo ông Dũng, tuyến đường nối quốc lộ 1A với quảng trường biển xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị bị mất gần 200 nắp cống chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng.

Các nắp cống trên tuyến đường được đậy tạm bằng tấm gỗ (Ảnh: Tiến Thành).

“Do không có kinh phí, chúng tôi tạm thời dùng gỗ đậy miệng cống. Mong cấp trên sớm quan tâm, có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này trước mùa mưa lũ. Đồng thời, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp”, ông Dũng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các miệng cống bị mất nắp trên tuyến đường nối quốc lộ 1A với quảng trường biển xã Cam Hồng đã được đậy tạm bằng tấm gỗ vuông, xung quanh cắm cọc, dăng dây cảnh báo. Cơ quan chức năng cũng đặt biển cảnh báo đầu tuyến, nhắc người dân tránh khu vực nguy hiểm.

Tuyến đường 210 tỷ đồng nối từ quốc lộ 1A ra biển (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã phản ánh, tuyến đường nối quốc lộ 1A với quảng trường biển xã Cam Hồng là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng.

Sau thời gian thi công, tuyến đường nhựa 4 làn xe, có giải phân cách cứng, dài 5,5km đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trên tuyến đường này đang xảy ra tình trạng hàng loạt cống thoát nước không được đậy nắp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vào khoảng tháng 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy cũng phát hiện tình trạng mất cắp nắp cống và đã có đơn trình báo cơ quan công an.

Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc và thu hồi được 54 nắp cống tại khu vực một vườn keo tràm, đúng với số lượng bị mất tại hiện trường. Tuy nhiên, tình trạng lấy cắp nắp cống vẫn tiếp diễn.

Một số nắp cống bị lấy cắp được cơ quan chức năng thu hồi (Ảnh: Hoàng Lương).

Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Cam Hồng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thiệt hại.

Bước đầu cơ quan chức năng phát hiện có 189 nắp cống trên tuyến đường bị lấy cắp. Sở Xây dựng Quảng Trị cũng giao đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cảnh báo, làm nắp đậy tạm thời để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo Công an xã Cam Hồng và các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ việc nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.