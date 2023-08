Vỡ hồ thải ở Lào Cai, hàng chục nhà dân bị nhấn chìm

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, khoảng 8h ngày 8/8, hồ thải của Công ty Cổ phần đồng Tả Phời bị vỡ, gây ngập úng nước khoảng 30 hộ dân ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Nguyên nhân, mức độ thiệt hại đang được các cơ quan chức năng đánh giá và tổng hợp báo cáo.

Sau sự cố, Công ty đồng Tả Phời cùng lực lượng chức năng triển khai các phương án khắc phục, không để vỡ thêm cống thoát nước mạch. Lực lượng chức năng đồng thời sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, thức ăn và đồ uống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhiều nhà dân ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai bị ngập nước do hồ thải Công ty cổ phần đồng Tả Phời gây ra (Ảnh: CTV).

Trước đó, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 6 đến ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, nhiều nơi mưa to, một số nơi mưa rất to.

Từ ngày 7 đến 12h ngày 8/8, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh, trong đó làm một người chết, một người mất tích.

Nạn nhân thiệt mạng là cháu Vàng Thanh B. (5 tuổi, ở thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng), do mưa lớn dẫn đến sạt lở đất, gây đổ nhà khiến cháu bé tử vong.

Trường hợp mất tích là chị Hoàng Thị T. (34 tuổi, ở thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai). Chị T. đi dọc mép suối để vớt củi thì bị lũ ống cuốn trôi.

Nước từ hồ thải công ty CP đồng Tả Phời ngập đường khu vực trung tâm xã Tả Phời (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, mưa lũ đã làm hư hại nhiều công trình thủy lợi, công trình cấp nước ở các địa phương, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông trên Quốc lộ 4D, tỉnh lộ 152...

Nhiều tuyến đường do huyện, xã quản lý cũng bị ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ 21 điểm (TP Lào Cai), làm sập một cầu dân sinh tại thành phố Lào Cai, 3 công trình thủy lợi bị hư hỏng ...

Trước diễn biến mưa lũ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có công điện khẩn chỉ đạo các lực lượng chủ động ứng phó.