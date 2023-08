Toàn huyện Mù Cang Chải bị cắt điện, mưa lũ "nuốt" đường, cô lập cả xã

Sáng 8/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết, tới thời điểm cùng ngày, mưa lũ trên địa bàn đã khiến toàn bộ huyện bị cắt điện bởi nhiều trạm biến áp, cột điện bị gãy đổ do sạt lở gây ra.

Theo vị lãnh đạo, trận lũ quyét xảy ra tối 5/8 đã gây sạt lở hơn 100 điểm trên tuyến Quốc lộ 32 và các tuyến đường liên thôn, liên xã. Trong đó, tại xã Hồ Bốn - là địa phương đang bị cô lập do lũ quét tối 5/8.

"Tại Quốc lộ 32 đoạn qua xã Hồ Bốn vẫn ngổn ngang bùn đất với hơn 100 điểm sạt lở, một số đoạn bị lũ cuốn bay mất đường. Sau khi máy múc và nhân lực dọn dẹp đường xong thì đất đá lại tiếp tục sạt lở xuống, khiến công tác thông đường gặp rất nhiều khó khăn", ông Yên nói.

Theo lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, tại xã Hồ Bốn đang mất điện và cả sóng điện thoại. Nhiều khu vực như trạm y tế xã, trường học cũng bị lũ quét tràn vào, cuốn trôi hết trang thiết bị. Ngoài ra, lũ quét đã cuốn trôi hoàn toàn 22 ngôi nhà của các hộ dân. Đường sá bị ngập sâu trong bùn đất, giao thông tê liệt.

Khu vực gần trung tâm xã Hồ Bốn, đất đá, cây cối tràn ngập khắp nhà dân hai ven đường, cũng như trường tiểu học và THCS của xã này.

"Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, huyện đã họp khẩn cấp và báo các cấp, ngành thành lập ba tổ công tác đến các xã bị ảnh hưởng để trực tiếp giải quyết tình hình", Bí thư huyện Mù Cang Chải nói và cho biết huyện đang phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã huy động máy móc, phương tiện khơi thông tuyến đường vào xã Hồ Bốn.

Ngoài ra, chính quyền cũng hỗ trợ 18 triệu đồng với 2 trường hợp cháu nhỏ bị tử vong do đất đá sạt vào nhà ở xã Khao Mang và động viên gia đình. Các hộ sập nhà được hỗ trợ 30kg gạo/tháng. Sau đó, các nhà sập, trôi hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. Tùy mức độ, nhà bị ảnh hưởng được hỗ trợ thêm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa, lũ, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An từ ngày 2 đến ngày 6/8 đã làm 8 người chết, do lũ cuốn: 4 người (Lai Châu 2, Sơn La 1, Thái Nguyên 1), do sạt lở đất đá: 4 người (Lai Châu 2, Yên Bái 2); 3 người bị thương (Lai Châu).

Đồng thời, mưa lũ, sạt lở đất còn khiến 24 ngôi nhà ở các địa phương này bị sập đổ; 128 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng.