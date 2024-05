Những vụ bỏ quên học sinh thương tâm trên xe đưa đón

Bị bỏ quên thương tâm trên xe



Sự việc xảy ra tại cơ sở 2, Trường mầm non Hồng Nhung, TP Thái Bình. Theo đó, chiều 29/5, người nhà của một học sinh 5 tuổi đang theo học tại trường này đến đón con mình thì không thấy con nên báo với cô giáo.

Các cô giáo nói, hôm nay cháu không đi học nhưng bố cháu bé khẳng định xe nhà trường có đón cháu nên cùng các cô giáo đi tìm.

Khi mọi người phát hiện cháu bé bị bỏ quên trong ô tô đưa đón mang biển kiểm soát 17F - 000.91 mới đập cửa đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Công an TP Thái Bình đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Hình ảnh chiếc xe đưa đón của trường Mầm non tư thục Hồng Nhung cơ sở 2 bị đập cửa để đưa cháu bé trong xe ra ngoài (Ảnh: Facebook).

Được biết đây không phải trường hợp duy nhất bởi trước đó có một số vụ trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón.

Năm 2019, sự việc chấn động dư luận khi một học sinh lớp 1 Trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị tài xế bỏ quên trên ô tô đưa đón.

Những người làm giáo dục, cộng đồng mạng bàng hoàng bởi đây là lần đầu tiên, một tai nạn hy hữu xảy ra trong việc đưa đón học sinh mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự tắc trách, cẩu thả của những người liên quan.

Sự việc được xác định xảy ra vào sáng 6/8/2019. Hôm đó, ông Doãn Quý Phiến lái ô tô cùng bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh Trường Gateway, trong đó có cháu L.H.L.

Sau khi trả trẻ, cả hai trên đều không kiểm tra lần cuối nên không biết cháu L. vẫn đang trong xe.

Tại lớp học, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy đã điểm danh và phát hiện cháu L. vắng mặt nhưng không ghi sĩ số lên góc bảng, cũng không cập nhật kết quả vào hệ thống của nhà trường. Phải đến khi được nhắc nhở, bị cáo Thủy mới cập nhật lên hệ thống nhưng lại ghi nội dung bé L. vắng có lý do.

Chiều cùng ngày, cháu L. được phát hiện bỏ quên trong ô tô và đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước khi nhập viện.

Ngày 15/1/2020, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tuyên án Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến (tài xế lái ô tô đưa đón học sinh) 15 tháng tù, cùng về tội vô ý làm chết người.

Với bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm của bé L.), tòa tuyên phạt 12 tháng tù và không được dạy sau 1 năm.

Sự việc chấn động dư luận khi một học sinh lớp 1, Trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị tài xế bỏ quên trên ô tô đưa đón (Ảnh: Mỹ Hà).

Trẻ thoát chết hy hữu dù bị bỏ quên trên xe đưa đón

Sau vụ Gateway, một cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh đã bị bỏ quên trên ô tô đưa đón suốt từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 13/9/2019.

May mắn thay, do tài xế mở cửa kính ở ghế lái và đỗ xe dưới bóng cây nên cháu bé thoát nạn. Sự việc xảy ra tại Tiên Du, Bắc Ninh. Cháu bé được xác định là học sinh của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí.

Được biết, cháu đi học mầm non sáng 13/9/2019 bằng xe đưa đón của trường, sau khoảng 7 tiếng, gia đình nhận được điện thoại đề nghị tới đón trẻ.

Cháu được chuyển đi cấp cứu tại địa phương, sau đó đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc nhiệt, hoảng loạn, sốt, hạ đường huyết, mất nước.

Nguyên nhân tài xế (cũng là chồng của chủ cơ sở giáo mầm non Đồ Rê Mí) để quên cháu trên ô tô. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, cơ sở giáo dục này đã bị đóng cửa.

Tháng 9/2020, do cô giáo phụ trách xe và tài xế chủ quan, bỏ qua việc đi xuống cuối xe để kiểm tra nên đã bỏ quên một học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) trên xe đưa đón.

Học sinh này đã tự mở cửa xe để đi vào trường (do đã được nhà trường hướng dẫn cách thoát hiểm trên ô tô từ bên trong).

Học sinh này vào lớp trước giờ giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số và học bình thường nên nhà trường không phát hiện ra.

Khoảng 17h cùng ngày, khi biết sự việc, nhà trường đã họp khẩn, rà soát quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường.

Sau khi rà soát, trích xuất camera cho thấy, cô giáo theo xe và tài xế đã bỏ qua bước xuống cuối xe kiểm tra theo quy định.

Nhà trường đã liên hệ, kiểm tra tình hình sức khỏe và tâm lý học sinh.

Cùng với đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng cô giáo đã trực tiếp xin lỗi cha mẹ học sinh. Đồng thời, nhà trường ra quyết định kỷ luật 2 nhân viên, thay người phụ trách xe.

Tháng 6/2020, một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh. May mắn, cháu bé tỉnh dậy, đập cửa, nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài.

Cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên ô tô đưa đón suốt từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều nhưng may mắn không tử vong. (Ảnh: M.Đức).

Đề nghị đưa dịch vụ xe ô tô đưa đón học sinh vào Luật Giao thông

Trước tình trạng "nhốn nháo" trong đưa đón học sinh bằng xe ô tô ở nhiều tình thành, tháng 5/2020, Bộ GD&ĐT có công văn gửi tới Bộ Giao thông Vận tải đề nghị đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ quy định một số nội dung về dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Theo Bộ GD&ĐT, để khắc phục các bất cập hiện nay, đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa một số quy định về hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô, xe buýt trường học và dịch vụ đưa đón học sinh nói chung vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ 2008.

Cụ thể: Vận chuyển học sinh cần được xem xét là một loại hình vận tải đặc biệt, kèm theo các quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường an toàn, năng lực và trách nhiệm của các chủ thể liên quan (như: đơn vị cung cấp dịch vụ, lái xe, người quản lý học sinh...).

Các tổ chức, cá nhân tham gia phục vụ dịch vụ này phải có quy định trách nhiệm cụ thể và phải được tập huấn và cấp chứng chỉ hành nghề...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ 2008 quan tâm, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu bổ sung các nội dung nêu trên trong quá trình soạn thảo; đảm bảo an toàn cao hơn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón.