Vì sao Công an Ninh Thuận xử phạt người đi xe máy tự phát về quê?

Dân trí Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin cho rằng tỉnh Ninh Thuận đã mạnh tay khi xử phạt người dân đi xe máy tự phát về quê.

Ngày 11/10, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản cung cấp thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính đối với người dân Ninh Thuận từ các tỉnh phía Nam về quê.

Theo Sở TT-TT Ninh Thuận, vụ việc này đã được Công an tỉnh Ninh Thuận giải thích rõ trong công văn số 1909/CAT-PTM ngày 10/10/2021.

Công an tỉnh Ninh Thuận cho rằng, việc xử phạt hành chính áp dụng với người dân tự phát đi xe máy về quê được thực hiện trong khoảng thời gian từ 31/7 đến trước 1/10.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, việc người dân tự ý rời khỏi nơi tạm trú (TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương…) về địa phương trong thời gian này là vi phạm chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 về việc "Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép".

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận kiểm soát chặt giao thông ra vào địa bàn để đảm bảo an toàn phòng dịch (Ảnh minh họa).

Trong thời gian này, công an đã lập biên bản ghi nhận gần 1.400 trường hợp nhưng chỉ lập biên bản vi phạm hành chính 111 trường hợp. Trong số đó, công an chỉ ra quyết định xử phạt cảnh cáo 11 trường hợp, phạt tiền 84 trường hợp.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, việc xử lý hành chính như trên chủ yếu là để răn đe, hạn chế người dân tự ý bỏ về quê, phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều trường hợp không có khả năng đóng phạt nên Công an tỉnh đã chỉ đạo xem xét hoàn cảnh từng trường hợp để xử lý bằng cách cho hoãn nộp phạt, hướng dẫn làm đơn xin miễn giảm tiền phạt…

Đối với các phương tiện bị tạm giữ, Công an Ninh Thuận cho biết sẽ trao trả cho người dân sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định; không giữ phương tiện vì lý do đảm bảo việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ninh Thuận đang mở rộng các khu cách ly y tế để đón người dân có nhu cầu về quê.

Thời gian từ sau ngày 1/10, khi TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, mở cửa nền kinh tế… Ninh Thuận đã không còn áp dụng việc xử phạt hành chính người dân đi xe máy tự phát về quê.

Tuy nhiên, theo quy định về công tác phòng, chống dịch; các trường hợp trên đa số thuộc các trường hợp phải cách ly y tế tập trung. Do đó, khi người dân đi xe máy về địa phương thì công an vẫn giữ phương tiện tại trụ sở Công an huyện, thành phố và tổ chức trao trả sau khi người dân hoàn thành thời gian cách ly.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng vận động người dân đăng ký về quê thông qua chính quyền địa phương, để tỉnh tổ chức đoàn đón nhằm đảm bảo cung cấp nơi ăn nghỉ tốt hơn, hạn chế tự phát về quê.

Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Ninh Thuận vẫn đang mở rộng các khu cách ly y tế tập trung đảm bảo tốt điều kiện ăn ở, sinh hoạt và phòng chống dịch để đón người dân về quê.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, chỉ tính riêng từ ngày TPHCM mở cửa cho đến ngày 9/10, Ninh Thuận đã tổ chức đón 6.000 người dân về quê. Còn tính từ đợt đón dân đầu tiên (31/7) đến nay, Ninh Thuận đã tổ chức đón gần 14.000 người dân về quê.

Đức An - Tùng Nguyên