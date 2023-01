Vì sao bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm?

Sau 8 ngày xảy ra vụ việc, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên được mặt đất. Nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi vì sao bé trai nặng hơn 22kg lại lọt trụ bê tông có đường kính 25cm?

Hố tử thần ở đâu ra?

Hình ảnh, video ghi lại cảnh cứu bé trai ở thời điểm đầu, lộ rõ mô đất có hố "tử thần", miệng hố khoảng 60-70cm. Đây là nguyên nhân bé trai lọt trụ bê tông cắm sâu xuống đất 35m. Nhưng vì sao có hố "tử thần" này tại công trình?

Nhiều công nhân hiện trường lí giải, do phương tiện di chuyển, đất rung lắc tạo ra hố "tử thần" tại công trình (Ảnh cắt từ clip).

Theo lời một công nhân tham gia đóng cọc tại công trình, đội thi công của anh thực hiện việc đóng cọc trụ bê tông hai bên mố cầu Kênh Rọc Sen. Phần việc này đội thi công thực hiện từ tháng 11/2022, mỗi mố cầu đóng 18 trụ bê tông dài 35m. Đến ngày 29/12, trụ cuối cùng bên bờ phải Kênh Rọc Sen (phía bờ cháu trai lọt trụ bê tông) đã đóng xong.

Công nhân Đoàn Tuấn Em, 33 tuổi, quê Cà Mau, cho biết, 18 trụ bê tông đóng xong, công nhân đều dùng đất đắp lại. Từ mặt đất đến miệng trụ bê tông dày từ 2-3m. Bởi thế theo Tuấn Em và nhiều công nhân khác không lý giải được vì sao có hố "tử thần" trên khiến bé Nam lọt xuống.

Công nhân Đoàn Tuấn Em kể đến nay anh vẫn còn ám ảnh tiếng bé kêu cứu.

Tuy nhiên, anh Tuấn Em và anh Hoàng Anh Việt - công nhân trong đội thi công đóng cọc - cho rằng, lớp đất đắp trên mặt trụ bê tông có thể bị lở ra do phương tiện di chuyển qua lại, vì thời gian trước khi xảy ra vụ tai nạn, trời không mưa.

"Khi đóng cọc xong, anh em phải lấp đất lại, vì đơn giản là tự bảo vệ mình khỏi lọt chân. Một trụ bị hở miệng có thể do phương tiện di chuyển qua (mỗi phương tiện nặng trên 60 tấn) tạo rung lắc", Tuấn Em nói.

Anh Việt chia sẻ thêm, khi đội di dời qua bờ sông đối diện để thi công cọc, lúc này công nhân, máy móc đã tập trung bên bờ đối diện. Khi đóng được cọc thứ nhất, thì xảy ra sự việc cháu trai lọt trụ bê tông.

Công nhân Hoàng Anh Việt, cho biết, đội vừa di chuyển qua bờ bên kia đóng được 3 ngày thì xảy ra sự vụ cháu trai lọt trụ bê tông.

Theo lời những công nhân có mặt tại hiện trường từng tham gia cứu bé Hạo Nam, lúc xảy ra sự vụ, anh em công nhân nghỉ trưa, chuẩn bị ăn cơm. Và trước đó, nhóm trẻ này đã từng được nhắc nhở khi lén vào công trình.

Lời giải thích trên chỉ là một phía từ những người có mặt ở hiện trường. Dư luận vẫn đang chờ câu trả lời của ngành chức năng về trách nhiệm của đơn vị thi công, quản lý dự án và đơn vị giám sát công trình này khi để xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nỗ lực cứu hộ bất thành

Công trình cầu Kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 do Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, đơn vị thi công do Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T; giám sát công trình do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải . Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp là đơn vị quản lý dự án.

Dù ngành chức năng, lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm mọi phương cách tối ưu nhất để kéo trụ bê tông lên mặt đất, nhưng đến nay công việc này còn gặp nhiều khó khăn.

Công trình đang thực hiện phần đóng cọc bê tông hai mố cầu Kênh Rọc Sen thì ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam lọt xuống hố sâu.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp huy động nhiều chuyên gia, thiết bị máy móc đến cứu giải cứu nạn nhân. Đặc biệt, từ khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều Bộ, ngành của Trung ương đã vào cuộc. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu hộ không đạt kết quả như mong muốn.

Chiều tối ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công bố với báo chí, cháu trai lọt trụ bê tông đã tử vong. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dùng nhiều phương án nhấc trụ bê tông lên mặt đất, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.