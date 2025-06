Ứng phó xung đột ở Trung Đông, Thủ tướng nhắc "chống đầu cơ vàng, ngoại tệ"

Trưa 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với diễn biến tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông và các diễn biến mới đây trên thế giới.

Theo các đại biểu, xung đột gia tăng tại Trung Đông đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh tế và nhiều mặt khác trên thế giới. Trong đó, giá dầu, giá năng lượng tăng; vận tải, thương mại thế giới bị ảnh hưởng; nguy cơ gia tăng lạm phát…

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam cũng không khỏi bị ảnh hưởng, nhất là về vận tải và xuất, nhập khẩu hàng hóa, mặc dù quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông là không lớn.

Cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/6 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần không để bị động, bất ngờ về chiến lược và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp luôn trong tình trạng sẵn sàng trước tình hình thế giới, khu vực luôn diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Điều quan trọng, theo người đứng đầu Chính phủ, là phải kịp thời nắm bắt, đánh giá tình hình và xác định nhiệm vụ, giải pháp, phản ứng nhanh, linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Nhận định tình hình có khó khăn, thách thức nhưng cũng có thời cơ và thuận lợi, Thủ tướng nhấn mạnh không thay đổi mục tiêu, kiên trì, kiên định với các mục tiêu đề ra.

Ông yêu cầu tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Để thúc đẩy cả cung và cầu, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ hỗ trợ chính sách tài khóa và ngược lại. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực này.

Về chính sách tài khóa, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí và các cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là trong phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, mở rộng không gian phát triển.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng kêu gọi ngân hàng chia sẻ nhiều hơn với doanh nghiệp, nền kinh tế; điều hành lãi suất phù hợp, cân bằng mục tiêu hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng; mở rộng tín dụng có kiểm soát, ưu tiên lĩnh vực sản xuất. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu chống tình trạng "đục nước béo cò", đầu cơ vàng, ngoại tệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt chống tình trạng đầu cơ vàng và ngoại tệ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Yêu cầu bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh thông tin, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan phối hợp kiểm soát tốt thị trường.

Theo Thủ tướng, cần khẳng định vai trò nông nghiệp là trụ đỡ trong bất cứ hoàn cảnh nào, bảo đảm "làm đủ ăn", đủ lương thực thực phẩm cho nhu cầu trong nước và có dư để xuất khẩu, góp phần bảo đảm an ninh lương thực thế giới.

Bộ Công Thương kiểm soát tình hình thị trường, giá cả, bảo đảm cung ứng các mặt hàng cần thiết, nhất là năng lượng, điện, xăng dầu, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường, đẩy mạnh đàm phán nhanh các FTA mới và khai thác tối đa các FTA đã có.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tích cực phân cấp, phân quyền cho địa phương; UBND các tỉnh, thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để đi vào hoạt động từ 1/7, không để khoảng trống trong hoạt động.

Cũng theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, cần tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra, không vì triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà lơ là các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất.