Bí thư, chủ tịch tỉnh không được “khoán trắng” cho bộ phận chuyên môn

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ngày 23/6.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Kế hoạch 02 được ban hành trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực, quyết liệt triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mai Hoa).

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện.

"Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, không được khoán trắng cho bộ phận chuyên môn. Chỉ khi người đứng đầu thực sự quan tâm, sâu sát, cụ thể với quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm cao mới đạt kết quả, thành công”, Thường trực Ban Bí thư quán triệt.

Ông cũng nhấn mạnh phải kiên quyết xóa bỏ tư duy cục bộ, cát cứ thông tin, dữ liệu; chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, kém hiệu quả.

“Đồng bộ, liên thông, thống nhất mới sử dụng được, còn mỗi nơi, mỗi lúc sử dụng phần mềm, thiết bị, đầu - cuối khác nhau thì không thể làm được, không thể kết nối được”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Việc này, theo Thường trực Ban Bí thư, nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Mai Hoa).

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải sử dụng triệt để giám sát số, bảng theo dõi số liệu, thời gian thực hiện để theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện của từng cơ quan, địa phương. Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, xử lý nghiêm các đơn vị trì trệ, né tránh, thiếu trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định về tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính trong Đảng, bảo đảm triển khai đồng bộ từ ngày 1/7. Các bộ, ngành phải hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

“Tuyệt đối không để chậm trễ, không xin lùi tiến độ”, Thường trực Ban Bí thư quán triệt, đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo sắp xếp tổ chức, phân công đầu mối rõ ràng, thống nhất, bảo đảm tổ chức triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình 2 cấp một cách hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn.

Báo cáo tại hội nghị trước đó, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cho biết trọng tâm của Kế hoạch 02 là bảo đảm bộ máy mới sau sáp nhập không chỉ tinh gọn về tổ chức, mà phải vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp ngay từ ngày 1/7.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc (Ảnh: Mai Hoa).

Theo ông Túc, điểm khác biệt mang tính đột phá của Kế hoạch 02 là sự chuyển động đồng bộ, toàn diện của tất cả các khối trong hệ thống chính trị.

Điều hành phần thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, để phục vụ hợp nhất tỉnh, xã đi vào hoạt động từ ngày 1/7, cần thiết liên thông thành hệ thống chung cho toàn quốc, và tất cả hệ thống chính trị sẽ dùng chung trên hạ tầng này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh những nhiệm vụ trong Kế hoạch 02 phải được triển khai khẩn trương với tinh thần “từng phút, từng giờ”, đồng bộ, gắn trách nhiệm, quyết tâm của tất cả lãnh đạo các cấp; công tác an ninh, an toàn phải thực sự được bảo đảm an toàn để hoạt động thông suốt.

Đặc biệt, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những đơn vị được giao nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, phải tuyệt đối đảm bảo, an ninh, an toàn, kỷ luật ở các cấp.