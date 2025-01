Tuyết rơi phủ trắng xóa đỉnh Fansipan

Sáng 27/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông Fansipan Legend cho biết, bắt đầu từ chiều qua (26/1), tại khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai) bất ngờ xuất hiện tuyết rơi phủ trắng cây cỏ, tạo nên cảnh tượng hiếm có.

Theo vị đại diện, hiện tượng tuyết rơi kéo dài tới tận rạng sáng nay, khiến khung cảnh khu vực núi Fansipan phủ trắng bởi bông tuyết.

Đỉnh Fansipan sáng 27/1, tuyết phủ trắng sàn gỗ.

Du khách thích thú, vo tròn những bông tuyết thành cục trên tay để quan sát.

Thảm thực vật, cây cối được bao trùm màu trắng xóa của tuyết.

Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan vào lúc 8h ngày 27/1 là -3 độ C.

Khu vực cầu thang nhà ga cáp treo tại đỉnh Fansipan phủ trắng băng tuyết.

Dự báo thời tiết ngày 27/1, tại khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

(Ảnh: Fansipan Legend)