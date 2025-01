Chiều 26/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông Fansipan Legend cho biết, lúc 14h20 cùng ngày, tại khu vực nhà ga đến gần đỉnh Fansipan bất ngờ xuất hiện tuyết rơi phủ trắng cây cỏ và tạo nên cảnh tượng hiếm có.

Tuyết rơi phủ trắng cây cỏ ở Lào Cai, du khách hào hứng giơ tay vợt tuyết (Video: Huy Trịnh).

Theo vị đại diện, thời điểm xuất hiện tuyết, nhiệt độ vào khoảng -2 độ C. Tuy nhiên tại đỉnh Fansipan lại chưa có tuyết rơi, còn dưới khu vực thị xã Sa Pa thì mới chỉ có mưa, chưa có tuyết.

Anh Huy Trịnh (một du khách trên đỉnh Fansipan) thích thú chia sẻ: "Tôi cùng gia đình đã mấy lần lên đây chơi, tuy nhiên lần này quả thực là một may mắn. Tuyết rơi phủ trắng khu vực nhà ga, tôi cùng vợ con dùng điện thoại quay lại cảnh tuyết rơi để làm kỷ niệm".

Tuyết rơi phủ kín cây cỏ (Ảnh: Huy Trịnh).

Lúc 8h cùng ngày, tại các thôn như: Lùng Vần Chải (xã Xín Cái), Xín Phìn Chư và Mỏ Phàng (xã Thượng Phùng), cũng bất ngờ xuất hiện tuyết rơi kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ xuống 0 độ C.

Chính quyền địa phương cho biết, tới khoảng 10h cùng ngày, tuyết và mưa mới ngừng rơi. Tuy nhiên tuyết rơi không tạo ra cảnh cây cối bị phủ trắng xóa, bởi tuyết rơi xuống tới đâu thì nước mưa cũng rơi làm tan chảy hết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung từ đêm nay.

Nhiệt độ tại khu vực đỉnh Fansipan khoảng -2 độ C (Ảnh: Huy Trịnh).

Theo dự báo, từ ngày 26/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao khả năng có băng giá, sương muối.

Dự báo thời tiết trong ngày 26/1, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét, có nơi rét đậm, ngày trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi gió giật cấp 6. Đêm trời rét, có nơi rét đậm, ngày trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.