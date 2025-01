Sáng 26/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chảo Chỉn Chản, Chủ tịch xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết, lúc 8h cùng ngày, tại thôn Lùng Vần Chải (xã Xín Cái), thôn Xín Phìn Chư và thôn Mỏ Phàng (xã Thượng Phùng), bất ngờ xuất hiện tuyết rơi kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ xuống 0 độ C.

Tuyết rơi ở Hà Giang (Video: Chảo Chỉn Chản).

Theo ông Chản, tới khoảng 10h cùng ngày, tuyết và mưa mới ngừng rơi. Tuy nhiên tuyết rơi không tạo ra cảnh cây cối bị phủ trắng xóa, bởi tuyết rơi xuống tới đâu thì nước mưa cũng rơi làm tan chảy hết.

"Từ nhiều ngày trước chính quyền đã tuyên truyền người dân tích trữ đồ ăn, quây chuồng trại để giữ ấm cho gia súc, gia cầm. Sáng nay chính quyền tiếp tục phát loa hướng dẫn bà con giữ ấm nên không xảy ra tình huống bất ngờ nào, vật nuôi không bị ảnh hưởng nhiều", ông Chản nói.

Hình ảnh tuyết rơi ở Hà Giang (Ảnh: Cắt từ clip).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung từ đêm nay.

Theo dự báo, từ ngày 26/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao khả năng có băng giá, sương muối.

Dự báo thời tiết trong ngày 26/1, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét, có nơi rét đậm, ngày trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi gió giật cấp 6. Đêm trời rét, có nơi rét đậm, ngày trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.