Tụ tập ăn uống ở khu cách ly, 5 người bị phạt 37,5 triệu đồng

Dân trí 5 người đang cách ly tập trung tụ tập, tổ chức ăn uống tại một phòng cách ly đã bị lập biên bản, xử phạt tổng số tiền 37,5 triệu đồng.

5 người tổ chức ăn uống ở khu cách ly (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Sông Lô vừa lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND huyện này ra quyết định xử phạt đối với 5 trường hợp có hành vi tụ tập, tổ chức ăn uống tại khu cách ly tập trung.

Đây là 5 công dân xã Đức Bác (huyện Sông Lô) trở về từ vùng dịch được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Sông Lô ra quyết định cách ly tập trung. Tuy nhiên, 5 người này đã tụ tập, tổ chức ăn uống tại một phòng cách ly.

Công an đã đề xuất UBND huyện Sông Lô ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp trên theo khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ với tổng số tiền là 37,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tổ công tác Công an thành phố Phúc Yên vừa phát hiện và lập biên bản vi phạm 2 trường hợp cố tình lái xe chạy vượt qua chốt kiểm soát. Đó là Nguyễn Văn Q., (sinh năm 1996 ở Hà Đông, Hà Nội) và Phạm Văn C. (sinh năm 1990 ở xã Đạo Tú, Tam Dương Vĩnh Phúc).

Hai người này điều khiển xe môtô BKS 29T1- 41596 đi từ hướng Hà Nội về Vĩnh Phúc. Khi đi qua chốt kiểm soát dịch ở phường Đồng Xuân (thành phố Phúc Yên), người điều khiển phương tiện không dừng xe khai báo y tế mà cố tình chạy vượt qua chốt, vào địa bàn thành phố Phúc Yên. Ngay sau đó, tổ công tác đã đuổi theo và yêu cầu dừng xe để làm việc.

Tại thời điểm làm việc, 2 người này không có giấy xét nghiệm Covid-19. Tổ công tác đã lập biên bản, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức test nhanh, kết quả âm tính.

Công an thành phố Phúc Yên đã tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với Q. và C.

Thế Kha