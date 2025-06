Vụ tai nạn trên cao tốc, 11 người thương vong: Tài xế ô tô tải dừng xe ngủ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, cho biết theo lời khai ban đầu của tài xế ô tô đầu kéo mang biển số 29H-928.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 9RM-000.xx, khi đi đến km46 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, buồn ngủ nên dừng xe lại để ngủ.

“Tài xế dừng xe ở một nửa làn dừng khẩn cấp và một nửa làn xe chạy để ngủ. Do không thực hiện các biện pháp an toàn như đặt vật cảnh báo hoặc các quy định báo hiệu khác khi đỗ xe nên gây mất an toàn cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông”, Trung tá Lê Xuân Thưởng nói.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Do không phát hiện nên tài xế điều khiển xe khách mang biển số 15H-098.xx không chú ý quan sát nên đâm vào đuôi rơ-moóc, gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tốc độ cho phép lưu thông tối thiểu 60km/h, tốc độ tối đa 120km/h. Tuyến đường có làn dừng khẩn cấp với chiều rộng 2,5m.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 19/6, khi lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xe khách mang biển kiểm soát 15H-098.xx do tài xế P.Đ.T. (SN 1976) điều khiển bất ngờ đâm vào phía sau ô tô đầu kéo mang biển số 29H-928.xx do anh L.X.H. (SN 1981) điều khiển, đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng, 7 người bị thương nhẹ đều được đi cấp cứu tại bệnh viện. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.