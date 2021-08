Giao hàng cho người đang thực hiện cách ly, shipper bị phạt 2 triệu đồng

Dân trí Cố tình giao hàng cho một công dân đang thực hiện cách ly tập trung, một shipper bị xử phạt 2 triệu đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan công an vừa lập biên bản, xử phạt anh H.C.M (thường trú ở xã Đông Quang, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) khi đang cố tình giao hàng cho một công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (cũ), thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

(Ảnh minh họa).

Tổ công tác đã tham mưu lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với shipper này về hành vi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo chỉ đạo của cơ quan y tế" với mức tiền phạt 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, tài khoản Facebook "Sơn Loan Gas" đăng tải nội dung đề cập đến việc một người bỏ trốn khu cách ly đã chạy thoát qua sông sang phường Đồng Tâm TP Vĩnh Yên. Ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự chú ý, quan tâm bình luận của cộng đồng mạng.

Một tài khoản Facebook khác có tên là "Lê Cấp" tiếp tục đăng tải bài viết có tiêu đề "anh em khu vực Đồng Tâm chú ý hạn chế ra đường!" kèm theo hình ảnh chụp lại màn hình bài viết của tài khoản Facebook "Sơn Loan Gas" đã đăng tải.

Qua điều tra, xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định các thông tin trên đều là thông tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã làm rõ chủ tài khoản Facebook "Sơn Loan Gas" là N.H.S, trú ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; chủ tài khoản "Lê Cấp" là L.V.C, thường trú ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường.

Tại cơ quan công an, hai trường hợp trên đều khai nhận mục đích tăng tải thông tin trên là để cảnh báo cho mọi người cảnh giác, hạn chế ra đường khi có trường hợp F0 bỏ trốn khỏi khu cách ly. Tuy nhiên, do không tìm hiểu, xác thực thông tin trước khi đăng bài viết lên mạng xã hội nên đã đăng tải thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị quyết số 15/2020, mức xử phạt đối với mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng.

Thế Kha