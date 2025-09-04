Từ nữ sinh nghèo vượt khó đến vinh dự góp mặt trong đội hình A80

Xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh), Nguyễn Khánh Linh (SN 2005) được biết đến là cô gái giàu nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Những năm học phổ thông, Khánh Linh không chỉ duy trì thành tích học lực giỏi mà còn liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng. Đặc biệt, năm học 2022-2023, Khánh Linh xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý, trở thành học sinh trường không chuyên duy nhất của Hà Tĩnh đạt giải Nhất quốc gia năm đó.

Nguyễn Khánh Linh khi còn là học sinh (Ảnh: Văn Chung).

Khánh Linh đặt ước mơ được khoác trên mình màu áo công an nên đã nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Thế nhưng, năm ấy trường chỉ dành một chỉ tiêu cho nữ ở khu vực phía Bắc và Linh không trúng tuyển.

Khi biết thông tin về hoàn cảnh của nữ sinh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khi đó (nay là Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an) đã đề xuất Bộ Công an đặc cách tuyển thẳng.

Thời điểm đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng), đã đồng ý bổ sung chỉ tiêu để Nguyễn Khánh Linh được thực hiện nguyện vọng theo học tại Học viện.

Khánh Linh bên mẹ của mình - thứ 2 từ trái qua và bà Phan Hồng Yến, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang - đầu tiên bên phải (Ảnh: Yến Phan chụp năm 2023).

Nhớ lại thời điểm đó, Linh chia sẻ, bản thân khá bất ngờ và xúc động. Bởi việc lựa chọn vào ngành công an không chỉ là để thực hiện ước mơ của bản thân mà vì điều kiện gia đình em quá khó khăn.

"Được đặc cách vào trường công an là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm để em phải nỗ lực nhiều hơn. Những năm học ở trường, em luôn tự nhủ mình không chỉ học cho riêng bản thân mà còn phải xứng đáng với sự kỳ vọng, cơ hội mà cấp trên đã trao gửi", Khánh Linh bày tỏ.

Năm nay là mùa hè đặc biệt với Nguyễn Khánh Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ghi dấu ấn trong đội hình A80

Khánh Linh chia sẻ, sau 2 năm theo học tại học viện, mùa hè năm nay rất đặc biệt với bản thân khi vinh dự được tham gia đội hình thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm trong nhiệm vụ A80 - diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Để được góp mặt trong đội hình này, Khánh Linh và đồng đội đã trải qua vòng tuyển chọn khắt khe từ điều lệnh, động tác, nét mặt, thể chất, sức khỏe, chiều cao, cân nặng đến thị lực.

"Khi biết tin mình được lựa chọn, bản thân tôi có nhiều cảm xúc, vui mừng xen lẫn tự hào và có nhiều sự lo lắng. Bởi đây là một sự kiện rất quan trọng của đất nước vì 10 năm mới có diễu binh một lần, 40 năm mới có duyệt binh nên trách nhiệm trên vai của mỗi học viên, chiến sĩ càng lớn", Khánh Linh nói.

Khánh Linh trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho sự kiện A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 4 tháng ròng rã tập luyện tại khu Đại học Quốc gia - cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội), Khánh Linh và hàng chục nghìn học viên, chiến sĩ đã trải qua những buổi rèn luyện, tập luyện với cường độ cao, thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

Riêng với khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, Khánh Linh và đồng đội phải mang trên người áo giáp, mũ, súng với tổng cân nặng đến khoảng 7kg. Dù những ngày nắng gắt hay mưa gió, tất cả đều nghiêm túc tập luyện với những bài tập cơ bản đến nâng cao để có thể diễu binh trên quãng đường 150m tại Quảng trường Ba Đình với bước đi hiên ngang, hàng ngũ ngay ngắn.

Những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, Khánh Linh cho biết cô và đồng đội càng phải nghiêm túc, hy sinh về sức lực và thời gian hơn. Buổi đêm, họ trải qua những giấc ngủ vội vàng, đến 1h đã dậy chuẩn bị để đến điểm tập kết.

Linh chia sẻ đã trưởng thành hơn sau khi vinh dự được tham gia sự kiện A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, mọi người khi ngồi trên xe rất bất ngờ khi có nhiều người dân rồi các bác thương binh dậy sớm chờ hai bên đường, nở nụ cười rồi vẫy tay, vẫy cờ chào, nói những lời động viên. Tất cả điều đó đã giúp chúng tôi xua tan đi mệt mỏi, như được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ", Khánh Linh xúc động chia sẻ.

Khi sự kiện A80 đã trôi qua và thành công, Khánh Linh cùng đồng đội cảm thấy nhẹ nhõm, bồi hồi. Cô vẫn còn cảm giác tự hào, lưu luyến với những ngày được đi trong vòng tay nhân dân và những người cấp trên, đồng đội như một gia đình thứ hai.

Được học tập trong môi trường Công an nhân dân và tham gia sự kiện A80, Khánh Linh nói đây là những ngày đáng nhớ nhất của tuổi trẻ và mang lại cho bản thân rất nhiều điều ý nghĩa.

"Tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết nghĩ cho tập thể và học được sự kiên nhẫn. Đó là hành trang quý giá giúp tôi vững bước trên chặng đường sắp tới", Khánh Linh chia sẻ.