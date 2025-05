Từ ngày 16/5, Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đại lộ Thăng Long

Cụ thể, đường cao tốc đại lộ Thăng Long điều chỉnh tốc độ giảm dần xuống 60km/h khi qua khu vực thi công công trình, mỗi bên hơn 1km. Phương tiện được lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc với tốc độ 60km/h.

Đường Lê Văn Huấn hướng ra đường gom phải Đại lộ Thăng Long, phương tiện bị cấm lưu thông (đoạn từ phạm vi rào chắn đến đường gom). Từ đường Lê Văn Huấn, phương tiện đi theo hướng Lê Văn Huấn - đường nội khu tái định cư (cạnh đường 3,5) - đường qua khu đô thị Splendora - nút giao cầu vượt An Khánh - đường gom đại lộ Thăng Long.

Đường gom trái đại lộ Thăng Long, phương tiện bị cấm lưu thông từ km8+220 đến km8+515.

Sở Xây dựng điều chỉnh tổ chức giao thông cho phương tiện từ đường gom trái đại lộ Thăng Long đi Hà Đông hoặc trung tâm Hà Nội như sau: Phương tiện rẽ phải vào đường An Khánh, tại cầu vượt An Khánh - đường Nam An Khánh - ngã tư Thiên Phúc - Hoàng Tùng - đường Hoàng Tùng để đi về Hà Đông; hoặc đi thẳng đường Thiên Phúc - cầu vượt cầu Cốc - đường gom trái đại lộ Thăng Long - đi về trung tâm Hà Nội.

Từ đường gom, các phương tiện rẽ phải vào đường Golden An Khánh - đường Nam An Khánh - ngã tư Thiên Phúc - Hoàng Tùng - theo đường Hoàng Tùng đi Hà Đông hoặc theo đường Thiên Phúc đi về trung tâm Hà Nội.

Sở Xây dựng phân luồng từ xa như sau: Ô tô từ đường gom trái đi trung tâm Hà Nội chuyển hướng vào làn cao tốc theo lối vào tại km10+290.

Đại lộ Thăng Long, Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Hầm chui số 3 trên đại lộ Thăng Long sẽ bị đóng. Phương tiện từ đường gom phải muốn sang đường gom trái đi qua cầu vượt An Khánh sang đường gom trái và ngược lại.

Tại hầm chui số 4, xe máy được lưu thông hai chiều, ô tô chỉ được di chuyển từ đường gom trái sang đường gom phải.

Trên đường Hoàng Tùng, Sở Xây dựng cấm phương tiện lưu thông trên hai trục đường chính đoạn từ đường gom đại lộ Thăng Long đến cách nút giao Hoàng Tùng - Thiên Phúc - Nam An Khánh 30m; cấm xe container từ đường Hoàng Tùng rẽ trái vào đường Nam An Khánh.

Sở Xây dựng điều chỉnh tổ chức giao thông cho phương tiện từ đường Hoàng Tùng đi đường gom đại lộ Thăng Long theo các hướng sau: Hoàng Tùng - ngã tư Hoàng Tùng - Thiên Phúc - đường gom của đường Hoàng Tùng rộng 7,5m.

Các phương tiện từ Hà Đông (trừ xe container) đi ngã tư Hoàng Tùng - Thiên Phúc - rẽ trái vào đường Nam An Khánh - đường An Khánh để đi đại lộ Thăng Long hoặc rẽ phải vào đường Thiên Phúc, cầu vượt Cốc để đi đại lộ Thăng Long.

Các xe container từ Hà Đông muốn lên cao tốc đi theo hướng Lê Quang Đạo kéo dài hoặc qua đường tỉnh 72.

Xe buýt trên đường gom Đại lộ Thăng Long sẽ chuyển hướng đi vào cao tốc tại km10+290 và ra đường gom tại lối ra km6+900.