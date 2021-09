Từ 12h ngày 30/9, toàn thành phố Cần Thơ giãn cách theo Chỉ thị 15

Dân trí Ngày 30/9, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký công văn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn TP từ 12h ngày 30/9.

Cần Thơ nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 trên toàn TP Cần Thơ từ 12h ngày 30/9 (Ảnh: Hoàng Tùng).

Theo đó, 9 phường gồm: An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 từ 12h ngày 30/9 cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy, tính đến 12h ngày 30/9, 85/85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người, không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố hoặc đến địa phương có nguy cơ cao về dịch Covid-19.

Người dân được phép di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15. Dù nới lỏng giãn cách, vẫn tiếp tục dừng vận chuyển hành khách công cộng; chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ tự phát vẫn chưa được phép hoạt động, chờ cho tới khi có thông báo mới.

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động trở lại và phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn, uống được phép hoạt động nhưng chỉ bán mang đi.

Chủ tịch UBND TP giao UBND quận, huyện khi phát hiện các ổ dịch trong cộng đồng thì quyết định giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly y tế trên phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể và áp dụng các biện pháp thích ứng với từng cấp độ theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế...

Như vậy sau 2 tháng rưỡi thực hiện Chỉ thị 16, đến nay Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách trở về trạng thái bình thường mới.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ, tính từ ngày 8/7 đến nay, địa phương này đã ghi nhận 5.683 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.696 ca đã được điều trị khỏi, 85 ca tử vong.

Hoàng Tùng