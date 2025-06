Truy đuổi kẻ giật điện thoại ở TPHCM, nạn nhân và nghi phạm đều tử vong

Liên quan đến vụ hai xe máy lao lên vỉa hè sau tiếng truy hô "cướp", hai người tử vong ở TPHCM mà Dân trí đã đưa tin, ngày 11/6, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường 15 (quận Gò Vấp) lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hai chiếc xe máy bể nát sau vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bước đầu, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng, công an xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi cướp giật tài sản. Tuy nhiên, cả nghi phạm và bị hại đều đã tử vong.

Theo đó, tối 10/6, anh N.T.T. (25 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy biển số 83V1-180.xx chở bạn gái tên H. đi chơi.

Trên đường đi, anh T. ghé một quán nước để mua nước. Trong lúc anh T. đang dùng điện thoại quét mã QR Code để thanh toán, bất ngờ anh N.H.B.L. (33 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) lái xe máy hiệu Wave biển số 59K2-701.xx áp sát giật chiếc điện thoại trên tay anh T. rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, anh T. lái xe máy đuổi theo, còn chị H. đứng lại ở quán nước.

Anh T. truy đuổi nghi can L. trên đường Thống Nhất, theo hướng ra quốc lộ 1. Khi anh T. và tên cướp đến điểm giao Thống Nhất – Phạm Văn Chiêu, phường 15 (quận Gò Vấp), hai phương tiện đã cùng nhau lao lên vỉa hè bên phải đường Thống Nhất, tông vào cột điện và tường nhà dân, hậu quả là anh T. và nghi phạm L. tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân. Công an đã thu giữ 2 chiếc điện thoại nằm ở gần thi thể N.H.B.L..

Người nhà anh T. cho biết, nam thanh niên này ở trọ tại quận Gò Vấp và phụ việc cho người cậu đang làm trong lĩnh vực cơ khí.

Còn N.H.B.L. làm nghề giao hàng, thuê trọ sống cùng bạn gái tại huyện Hóc Môn. Do mâu thuẫn, khoảng 2 tuần nay, L. đã bỏ đi và đến sống ở quận 12. Bản thân L. có một tiền án về tội Cướp giật tài sản.