Hai công ty dược liên quan hàng nghìn thực phẩm chức năng bị đổ ở TPHCM

Liên quan đến vụ đổ hàng nghìn thực phẩm chức năng ở khu đất ven đại lộ Nguyễn Văn Linh, Công an TPHCM xác định số hàng hóa trên do Công ty CP Dược phẩm MediUSA và Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar sản xuất.

Đáng chú ý, cả 2 công ty này được xác định sản xuất hàng giả và bị Bộ Công an triệt phá hồi tháng 4. Trong đó, nhà chức trách cáo buộc Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MediPhar) là người cầm đầu đường dây.

Hàng giả nhằm vào người già, trẻ em

Theo cơ quan điều tra, số thực phẩm chức năng bị vứt bỏ tại khu đất trống nằm ven đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, do N.P.S. (SN 1989, ngụ quận 12) chủ mưu.

S. được xác định là chủ sở hữu, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care, có trụ sở ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TPHCM.

Về nguồn gốc số thực phẩm chức năng được đem vứt bỏ, S. khai mua của Đ.V.A. (SN 1981, đại diện pháp luật Công ty CP liên doanh Việt Pháp), có chi nhánh tại quận 12, TPHCM. Việt Pháp là công ty phân phối thực phẩm chức năng nằm trong hệ sinh thái của Công ty MediUSA và Công ty MediPhar.

Sau khi ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với Công ty CP Dược phẩm MediUSA, S. nhận hàng từ MediUSA và MediPhar do 2 công ty này cùng một chủ. Từ năm 2023 đến nay, S. mua của 2 công ty trên khoảng 150 loại thực phẩm chức năng, với số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng.

Đủ loại thực phẩm chức năng giả bị vứt bỏ tại khu đất ở huyện Bình Chánh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cuối tháng 4, hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả của 2 công ty dược trên bị Bộ Công an phát hiện, triệt phá.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Năng Mạnh (36 tuổi, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức), Phạm Thị Hường (kế toán phụ trách 4 công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương), Lê Thị Toan (thủ quỹ 6 công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức).

Theo Bộ Công an, nhóm người tiêu dùng mà các đối tượng sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả nhắm tới chủ yếu tập trung vào người già, trẻ em. Sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Khám xét tại các kho hàng và một số cơ sở kinh doanh, nhà chức trách thu giữ số lượng thực phẩm chức năng đặc biệt lớn, đa dạng về chủng loại với khoảng 100 tấn.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế; Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, chuyên viên trung tâm và Cao Văn Trung, Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc về tội Nhận hối lộ.

Hành vi của ông Phong và đồng phạm đã giúp Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng bọn sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, gây bức xúc trong xã hội.

Kế hoạch phi tang bất thành

Sau khi hành vi sản xuất hàng giả của Công ty MediUSA và Công ty MediPhar bị phát hiện, S. lo sợ cơ quan chức năng sẽ "sờ gáy" nên lên kế hoạch phi tang số thực phẩm chức năng đã mua của 2 công ty này.

Đầu tiên, ông ta thông qua các mối quan hệ để tìm tài xế có thể chở các thực phẩm chức năng này đi tiêu hủy. Tài xế đầu tiên là T.V.C. (SN 1990, quê Quảng Ngãi). Để an toàn, S. không yêu cầu C. chở số hàng đi vứt ngay, mà chỉ có vai trò trung chuyển số thực phẩm chức năng này đến giao cho tài xế chạy ba gác là N.M.L. (SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh).

Ngày 28/5 đến ngày 3/6, C. đã chở tổng cộng 5 chuyến hàng đến giao cho L. tại căn nhà không số ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. C. khai chỉ có nhiệm vụ chở hàng, không biết bên trong các thùng carton được đóng kín là hàng hóa gì. Xong việc, tài xế được S. trả công 7,2 triệu đồng thông qua chuyển khoản.

L. chỉ vị trí anh ta đốt thực phẩm chức năng (Ảnh: Thuận Thiên).

Trọng trách tiêu hủy số hàng hóa trên được giao cho L.. Sau khi nhận hàng từ C., tài xế chạy xe ba gác mang số hàng hóa đến khu đất trống ven đại lộ Nguyễn Văn Linh để tiêu hủy với tiền công 7 triệu đồng.

L. không đổ số thực phẩm chức năng ở một chỗ mà chia ra nhiều khu vực rồi đốt. Một số bị cháy thành tro, số còn lại do trời mưa nên chưa kịp cháy hết. Chính vì điều này, kế hoạch phi tang thực phẩm chức năng giả của S. đã bị người dân phát giác và trình báo cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) phối hợp với Công an xã Phong Phú, Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan, thu hồi hàng nghìn thực phẩm chức năng chưa kịp đốt và hàng trăm sản phẩm tại công ty của S. ở quận 12.

Phòng PC03 tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.