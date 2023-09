Trưởng phòng TN&MT TP Bắc Giang vi phạm nồng độ cồn

Tối 24/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngày 23/9, các tổ công tác của C08 đã phối hợp với công an 5 địa phương, trực tiếp kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Qua đó đã phát hiện, xử lý 199 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Tổ công tác của C08 xử lý vi phạm tại tỉnh Trà Vinh (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tổ công tác đã phát hiện xử lý 100 trường hợp vi phạm, trong đó 92 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có Phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Bắc Giang và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bắc Giang.

Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 45 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Trong đó có Giám đốc bưu điện TP Buôn Ma Thuột, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Ea Kar; Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar; Giám đốc trạm đăng kiểm số 4703D, xã Ea Đar, huyện Ea Kar; Cán bộ chi cục thú y Đắk Lắk.

Cảnh sát kiểm tra xử lý vi phạm tại tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Cục CSGT).

Còn tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, các tổ công tác của C08 đã phối hợp kiểm tra, phát hiện 35 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có 33 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, và một trường hợp lái xe mô tô không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Tại địa bàn tỉnh Nghệ An, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại Quốc lộ 1A, thuộc khối 5, thị trấn Diễn Châu, qua đó phát hiện xử lý 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các tổ công tác của C08 đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Phú, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, qua đó phát hiện 20 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Theo đại diện C08, tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều được cảnh sát gửi thông báo về cơ quan, đơn vị chủ quản của người vi phạm.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 31/8 đến ngày 22/9, các tổ công tác của C08 (Cục CSGT) chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cả nước trên tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

"Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 110 trường hợp là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe... Qua xác minh, còn có một số người là bí thư, chủ tịch huyện, hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu", đại diện Cục C08 nói.