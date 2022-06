Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong tại nhà

Sáng 1/6, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi người thân phát hiện bà N.T.T.O. - Trưởng khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp - tử vong, Công an TP Cao Lãnh và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo Thượng tá Trung Quốc, nguyên nhân ban đầu xác định bà O. tử vong là do tự vẫn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp nơi bà O. công tác (Ảnh: Nguyễn Hành).

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.