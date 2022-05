Bắt Giám đốc CDC Đồng Tháp liên quan vụ Việt Á

Ngày 20/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (59 tuổi) - Giám đốc Trung tâm CDC Đồng Tháp và bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc (39 tuổi) - Phó trưởng khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Sáng 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hai - Giám đốc Trung tâm CDC Đồng Tháp và một thuộc cấp (Ảnh: Nguyễn Hành).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Đồng Tháp và các đơn vị, cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận kiến nghị khởi tố đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 21/4, cơ quan điều tra đã đưa vụ việc vào giải quyết theo quy trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

Qua kết quả giải quyết, đã có đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố vụ án hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống Covid-19, tổng giá trị hợp đồng mua sắm của các đơn vị ở Đồng Tháp trong năm 2020 và 2021 là hơn 742 tỷ đồng.

Riêng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, các đơn vị ở Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng. Trong đó giá trị thực tế mua sắm là hơn 197 tỷ đồng, đã thanh toán gần 157 tỷ đồng và còn hơn 40,6 tỷ đồng chưa thanh toán. Các đơn vị y tế ở Đồng Tháp đã thanh toán cho Việt Á hơn 156 tỷ đồng.