Trung tâm Báo chí TPHCM: 5 năm kết nối chính quyền - báo chí - người dân

Trung tâm Báo chí TPHCM là mô hình trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước tại thời điểm thành lập vào tháng 5 năm 2019. Sau 5 năm hình thành và phát triển, cơ quan này đã từng bước trở thành đầu mối cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, báo chí trên địa bàn và là nơi tiếp nhận thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM, nhận định, suốt thời gian qua, Trung tâm Báo chí TPHCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối để lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc một cách công khai minh bạch. Trung tâm cũng có nhiều tham mưu cho Sở TT&TT trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Hoạt động họp báo, cung cấp thông tin do Trung tâm Báo chí thành phố làm đầu mối tổ chức đã từng bước thay đổi phương thức truyền thông của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương. Mô hình Trung tâm Báo chí là một bước đột phá của Thành ủy, UBND TPHCM trong tiến trình khơi thông, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường thông tin, truyền thông, tiếp nhận các sáng kiến, góp ý và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân", Giám đốc Sở TT&TT TPHCM chia sẻ.

Trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước

Lãnh đạo Sở TT&TT TPHCM, chia sẻ, Trung tâm Báo chí TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Cơ quan này là mô hình duy nhất và đầu tiên trong cả nước tại thời điểm thành lập.

"Trong quá trình hoạt động thực tế ban đầu, Trung tâm Báo chí còn nhiều lúng túng, vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn. Sau quãng thời gian dài nỗ lực, trung tâm đã nâng cấp cả về cơ sở vật chất và phương pháp hoạt động để đạt kết quả tốt nhất", Giám đốc Sở TT&TT TPHCM chia sẻ.

Lễ khánh thành Trung tâm Báo chí TPHCM ngày 5/5/2019 (Ảnh: HMC).

Từ thời điểm thành lập đến tháng 5/2024, Trung tâm Báo chí TPHCM đã tiếp nhận hơn 3.000 lượt câu hỏi về nhiều lĩnh vực khác nhau của thành phố. Toàn bộ câu hỏi đã được rà soát, phân loại và gửi tới các sở, ngành, địa phương để trả lời phóng viên.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Trung tâm Báo chí TPHCM đã có nhiều đóng góp cho quá trình điều hành thông tin phòng, chống dịch. Khi áp lực từ dịch bệnh gia tăng, việc giãn cách được thực hiện triệt để, nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân được đẩy lên rất cao.

Ngoài những thông tin chính thống, đây cũng là thời điểm các tin giả, tin sai sự thật xuất hiện tràn lan. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thời điểm đó đã quyết định tổ chức họp báo hàng ngày tại Trung tâm Báo chí thành phố.

Phòng họp báo tại Trung tâm Báo chí TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Trong cao điểm dịch Covid-19 tại TPHCM, nhu cầu đọc tin tức của độc giả về tình hình dịch bệnh là rất lớn. Dù họp báo mỗi ngày nhưng gần như ngày nào cũng có câu hỏi mới về diễn biến, tình hình dịch bệnh cần giải đáp. Trung tâm Báo chí TPHCM đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa giới truyền thông với các cơ quan quản lý, giúp lan tỏa những thông tin chính thống và đẩy lùi các thông tin sai lệch, xấu độc tràn lan trên mạng xã hội", Nhà báo Hồ Văn (Báo Vietnamnet) chia sẻ.

Trong quãng thời gian này, chương trình trực tuyến Dân hỏi - Thành phố trả lời được tổ chức sản xuất tại Trung tâm Báo chí thành phố đã góp công lớn trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Người dân được cung cấp thông tin tại buổi họp báo 16h hàng ngày và có thể tương tác với chính quyền qua mạng xã hội vào lúc 20h.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tại Trung tâm Báo chí TPHCM (Ảnh: HMC).

Ngoài việc tổ chức các buổi họp báo, Trung tâm Báo chí TPHCM cũng là địa điểm để phóng viên theo dõi từ xa các sự kiện thời sự - chính trị đặc biệt quan trọng. Nơi đây từng là địa điểm để các phóng viên theo dõi thông tin về tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các buổi làm việc của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước với Thành ủy, UBND TPHCM.

Nơi tác nghiệp cũng là tòa soạn thứ hai

Bên cạnh việc cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời, Trung tâm Báo chí TPHCM cũng tạo ấn tượng khó quên với đội ngũ nhà báo, phóng viên tác nghiệp và cả các khách mời với sự tiếp sức nhiệt tình từ các chuyên viên, những bữa ăn nhẹ và không gian nghỉ ngơi sau quãng thời gian tác nghiệp được chuẩn bị chu đáo.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, chia sẻ, thời gian qua, ông được Ban Giám đốc Công an thành phố phân công tham dự các buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí thành phố. Tại các buổi làm việc, đại diện Công an TPHCM đã được Trung tâm Báo chí giúp sức rất nhiều trong việc nắm bắt thông tin tại địa bàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Chúng tôi được Trung tâm Báo chí thành phố cung cấp kịp thời thông tin, tình hình, câu hỏi để chúng tôi tham mưu, trả lời người dân thành phố. Qua các buổi họp báo, Công an TPHCM cũng truyền tải các thông tin, tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giúp người dân hiểu hơn và ủng hộ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ", Thượng tá Lê Mạnh Hà bày tỏ.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Công an thành phố mong muốn lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của trung tâm tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới. Đồng thời, Thượng tá Hà mong muốn Trung tâm Báo chí TPHCM sẽ lan tỏa những thành tựu của TPHCM tới người dân trong thời gian tới.

Nơi làm thủ tục đăng ký họp báo tại Trung tâm Báo chí TPHCM (Ảnh: HMC).

Phóng viên Thu Thảo (báo Tuổi trẻ) cho rằng, sau 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Báo chí TPHCM đã có sự đổi mới mạnh mẽ về cách thức hoạt động, hình thức tổ chức các sự kiện. Đối với nhiều phóng viên, nơi đây dường như trở thành một tòa soạn thứ 2 với không gian làm việc thân thiện, sự hỗ trợ kịp thời từ các cán bộ, nhân viên.

"Trung tâm báo chí đã thật sự trở thành cầu nối giữa báo chí với cơ quan chức năng, kịp thời cung cấp, truyền tải các thông tin được dư luận quan tâm. Đây cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo", phóng viên Thu Thảo chia sẻ.

MC Minh Phương (Đài Truyền hình TPHCM) cho biết, cô từng có nhiều lần tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí thành phố. Điều khiến cô ấn tượng nhất là nguồn năng lượng rất trẻ, năng động đến từ các cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Đoàn Thanh niên Trung tâm Báo chí TPHCM vừa ra mắt Phòng đọc báo Xuân năm 2022 (Ảnh: HMC).

"Mình cũng ấn tượng với việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để kết nối các phóng viên, truyền tải thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất. 5 năm một chặng đường, tôi chúc Trung tâm Báo chí TPHCM tiếp tục đổi mới, sáng tạo và là nơi lan tỏa nguồn thông tin chính thống, góp phần cho sự phát triển của thành phố và cả nước", MC Minh Phương gửi gắm.

Về định hướng phát triển Trung tâm Báo chí TPHCM, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TPHCM, kỳ vọng đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao và đổi mới cơ sở vật chất, cách thức, mô hình hoạt động theo hướng hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa. Đây sẽ là tiền đề để cơ quan này hình thành một Trung tâm Báo chí và Truyền thông đa phương tiện, hiện đại, chuyên nghiệp, đủ khả năng phục vụ các sự kiện quan trọng, có tầm quốc gia, hướng đến tầm quốc tế.