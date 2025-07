Bỏ bữa cơm, ngư dân lao xuống biển cứu người thoát chết trong đêm

Ngày 31/7, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, xác nhận đã khen thưởng đột xuất công dân Nguyễn Văn Tám (37 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Thăng An) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Theo thông tin từ UBND xã Thăng An, lúc 19h20 ngày 26/7, khi đang ăn cơm cùng gia đình, anh Tám nhận được tin có người bị đuối nước tại bến cá Tân An. Ngay lập tức, anh dừng bữa, chạy ra điểm có người bị nạn để cứu người.

Lãnh đạo xã Thăng An khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Văn Tám (Ảnh: Báo Đà Nẵng).

Lúc đó, người bị đuối nước cách bờ 50-60m. Bản thân anh Tám là một ngư dân, bơi giỏi nên anh nhanh chóng tiếp cận và đưa người bị nạn lên bờ, thực hiện sơ cứu trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Người được anh Tám cứu sống là một nam thanh niên quê tỉnh Gia Lai, đang đi dạo chơi tại bãi biển Bình Minh không may gặp nạn.

Trước hành động dũng cảm cứu người trong đêm tối, anh Nguyễn Văn Tám được UBND xã Thăng An tuyên dương, khen thưởng đột xuất để lan tỏa tinh thần cứu người gặp nạn trong cộng đồng.