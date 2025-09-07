TPHCM xin sửa quy định sau 2 lần "đắp chiếu" xe điện du lịch

UBND TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho hoạt động của xe điện du lịch trên địa bàn. Kiến nghị của thành phố được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm xe điện phục vụ khách du lịch đã phải ngừng hoạt động từ ngày 1/7.

Đơn vị khai thác xe điện du lịch tại chợ Bến Thành, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Lý do nằm ở Nghị định 165/2024/NĐ-CP. Khoản 2 Điều 24 của nghị định này nêu rõ từ ngày 15/2, xe chở người 4 bánh gắn động cơ (xe điện du lịch) chỉ được chạy trên tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 30km/h (áp dụng cho tất cả phương tiện).

Theo UBND TPHCM, quy định trên rất khó thực hiện trong điều kiện đường sá của thành phố. Hầu hết tuyến đường tại trung tâm TPHCM phục vụ tất cả xe cơ giới và không có biển hạn chế tốc độ 30km/h.

Cũng vì quy định trên, ngày 15/2, doanh nghiệp xe điện du lịch tại TPHCM đã phải dừng hoạt động toàn bộ đội xe của mình. Sau khi "kêu cứu" với nhà chức trách, đơn vị này được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7, đội xe điện du lịch lại tiếp tục "đắp chiếu" cho đến nay.

Trong bối cảnh địa giới hành chính được mở rộng, UBND TPHCM cho biết, thành phố Vũng Tàu cũ cũng có 3 đơn vị vận hành xe điện du lịch với 133 xe; đặc khu Côn Đảo có 5 đơn vị với 150 xe.

Một tuyến đường hiếm hoi được cắm biển giới hạn 30km/h tại TPHCM. Đây là đường thuộc khu vực cảng Cát Lái, chủ yếu phục vụ xe container. (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước tình hình cấp bách, UBND TPHCM kiến nghị với Thủ tướng 2 nhóm giải pháp.

Trước mắt, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng khảo sát và xác định một số tuyến đường hoặc làn đường đủ điều kiện vận hành xe điện du lịch theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP, đảm bảo kết nối cơ sở lưu trú với điểm tham quan.

Về lâu dài, TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành sửa đổi Nghị định 165/2024/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ quy định xe điện du lịch chỉ được chạy trên tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 30km/h.

Thay vào đó, thành phố đề xuất giao quyền quyết định phương án tổ chức vận hành xe điện du lịch cho UBND cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.