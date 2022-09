TPHCM tổng kiểm tra PCCC tại quán karaoke, vũ trường

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, Công an quận, huyện và TP Thủ Đức tổng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar.

Tổ công tác kiểm tra một quán karaoke ở quận 12 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đợt tổng kiểm tra này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người ở TPHCM. Kế hoạch bắt đầu từ ngày 17/8 đến ngày 15/9.

Theo đó, PC07, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm tra giấy phép kinh doanh, hồ sơ pháp lý; hệ thống, phương tiện phòng và chữa cháy; các điều kiện an toàn thoát nạn như: Tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm; điều kiện an toàn về điện, kết cấu xây dựng công trình, kết cấu các bảng quảng cáo...

Lực lượng chức năng kiểm tra bình chữa cháy tại một quán karaoke ở quận 8 sáng 7/9 (Ảnh: Công an cung cấp).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở và nhân viên cách quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; kỹ năng xử lý cháy nổ, thoát nạn… để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố từ khi mới phát sinh.

Tại quán karaoke trên đường Dạ Nam (phường 3, quận 8), tổ công tác đã kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy khi có tình huống xấu bất ngờ xảy ra...

Tổ công tác kiểm tra chuông báo cháy tại quán karaoke (Ảnh: Công an cung cấp).

Kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke, vũ trường, quán bar kéo dài đến ngày 15/9 (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan an toàn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, tối 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm ít nhất 12 người tử vong.