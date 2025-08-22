TPHCM tăng cường tàu, xe phục vụ người dân đi chơi lễ Quốc khánh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ thứ bảy (30/8) đến hết thứ ba (2/9). Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, các bến xe tại TPHCM cùng ngành đường sắt đã chuẩn bị nhiều phương án phục vụ hành khách.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt cho biết, dịp lễ này đơn vị tăng thêm 17 chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết… so với cùng kỳ. Tổng số chuyến tàu: 177 chuyến (cùng kỳ 160 chuyến).

Khách mua vé xe tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đến nay, đơn vị đã bán được 48.187 vé tàu trên các chuyến từ TPHCM đi Hà Nội. Vé từ TPHCM các ga trên cả nước vẫn còn nhiều trong dịp lễ. Khi nhu cầu khách tăng, đơn vị sẽ nối thêm xe hoặc lập thêm tàu để phục vụ.

“Người dân nên mua vé trực tiếp tại các cửa vé ga, đại lý chính thức của ngành hoặc qua các website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, giarevetau.com.vn. Ngoài ra có thể mua và thanh toán qua ví điện tử Momo, VNPay, ViettelPay, Vimo, ZaloPay. Hành khách không nên mua vé từ cò, người lạ hay các trang mạng giả danh để tránh rủi ro vé giả”, vị này khuyến cáo.

Tại Bến xe Miền Tây, sản lượng khách dịp lễ dự kiến tăng hơn 7% và phương tiện tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm (30/8), bến xe có thể đón khoảng 65.500 khách với 2.250 lượt xe. Các tuyến từ TPHCM về các tỉnh miền Tây được phép điều chỉnh giá vé tăng không quá 40% so với ngày thường, áp dụng trong 2 ngày cao điểm.

Bến xe Miền Đông mới dự báo sản lượng khách tăng 27% và phương tiện tăng 18% so với năm trước. Khách chủ yếu đi các tuyến chặng ngắn từ Đà Nẵng trở vào. Trong 6 ngày phục vụ (29/8-3/9), tổng lượng khách ước tính khoảng 53.800 người. Các tuyến từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai và khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng được điều chỉnh giá vé tăng không quá 40% trong 2 ngày 29-30/8.

Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ), dự kiến có khoảng 56.000 khách đi lại, chủ yếu từ TPHCM đến các tỉnh Tây Nguyên. Giá vé cũng được phép tăng tối đa 40% trong 2 ngày cao điểm 29-30/8.